Rekor kıran sıcaklık: Orta Doğu'da geceler nefes aldırmıyor

Ürdün'de Gawr as-Safi ve Akabe şehirlerinde pazartesi gecesi sıcaklıklar 35 derecenin altına düşmedi. Ülkenin başkenti Amman'daysa gece sıcaklığı 31.8 derecenin üzerinde kaldı.

İsrail'de ise meteorologlar Sodom'da salı gecesi en düşük hava sıcaklığının 36 derece olduğunu belirterek bunun bir rekora işaret ettiğini vurguladı.

Ürdün Üniversitesi'nde iklimbilimci Fayha al-Shibli, "Sanki saunada yürüyormuşsunuz gibi" diyerek bölgedeki durumu tasvir etti.

Sıcak geceler sağlık için ölümcül risk taşıyor

Nefes'in haberine göre doktorlar sıcak gecelerin büyük endişe kaynağı olduğunu belirtiyor. Çünkü normalde sıcaklıkların gece düşmesiyle insanların ve doğanın biraz rahat nefes alması beklenirken bu durumda zaten gün boyu hissedilen kavurucu sıcağın ardından yorgun düşen bedenler akşam devam eden sıcaklarda dinlenemiyor.

Uzmanlar bu durumun sıcağa bağlı ölümlerin artmasına yol açtığını belirtiyor.

Cehennemi sıcaklar Avrupa'da alarm seviyesinde

Çoğu Avrupa ülkesinde gece sıcaklıkların 20 derecenin üzerinde olması "tropikal gece" olarak adlandırılıyor. Aşırı sıcaklara daha alışık olan İspanya'da 25 derecenin üzeri "kavurucu gece", 30 derecenin üzeri ise "cehennemi" olarak sınıflandırılıyor.

Ürdün ve İsrail'de ise bu hafta geceler 35 derecenin üzerinde geçti. Bu da "cehennemi" tanımının bile 5 derece üzerine çıktıkları anlamına geliyor.

Bölgede gün içi sıcaklıklar da zirveye ulaşmış durumda. İsrail ve Filistin topraklarında sıcaklıklar 50 dereceye yakın seyrediyor. İsrail Meteoroloji Servisi, çarşamba günü Gilgal bölgesinde kayda geçirilen 49.7 derecenin en yüksek sıcaklık rekoru olduğunu belirtiyor.

Liman şehri Akabe'de ise gün içi sıcaklıklar 49.6 dereceyi görerek Ürdün'de yeni sıcaklık rekoruna imza attı.

"Gazze'de sıcaklıklar 40 derecenin üzerine çıktı"

İşgal altındaki Gazze'de ise sıcaklıklar 40 derecenin üzerine çıktı. Birleşmiş Milletler'in (BM) Filistinli mültecilere yardım kuruluşu UNRWA, sıcakların bölgede zaten iyi olmayan durumu daha da kötü bir hale getirdiğini belirterek hissedilen susuzluğun arttığını ifade etti.

Elektrik ve yakıtın sınırlı olması da sıcağa karşı rahatlatıcı önlemler alınmasını imkansız hale getiriyor.

Orta Doğu'daki pek çok ülkede sağlık bakanları vatandaşlardan gölgede kalmalarını ve bol bol su içmelerini istedi.