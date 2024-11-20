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Reuters: Putin, ateşkes için Trump ile görüşmeye açık

Reuters'ın haberine göre Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna ile ateşkes için seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmeye açık olduğunu belirtti.

Haber Merkezi
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Reuters: Putin, ateşkes için Trump ile görüşmeye açık
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Rusya ile Ukrayna arasında gerilim son saldırı sonrasında yükselirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den ateşkes görüşmeleri için pozitif sinyaller geldi.

Reuters'ın haberine göre Putin, ateşkes için ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump ile anlaşmaya varmaya açık olduğunu belirtti. Haberde Putin'in ciddi düzeyde toprak teslimi istemediği belirtildi.

Hangi gelişmeler yaşanmıştı?

Salı günü Ukrayna ATACMS sistemiyle Rusya’ya saldırırken, Rusya da nükleer doktrininde değişiklik yapmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD’nin Ukrayna’ya Rusya topraklarına uzun menzilli füze saldırıları için sınırlı izin vermesinden günler sonra, Rusya’nın nükleer doktrinini atom silahlarının kullanım koşullarını genişletecek şekilde güncelleme taahhüdünü yerine getirdi.

Putin, Rusya’nın insansız hava araçları da dahil olmak üzere topraklarına yönelik büyük bir konvansiyonel saldırıya karşılık olarak nükleer silahları ateşlemesine izin veren bir kararname imzaladı. İnternette yayınlanan belgeye göre Rusya, nükleer bir güç tarafından desteklenen nükleer olmayan bir devletin kendisine ya da müttefiklerine yönelik saldırısını ortak bir saldırı olarak görecek. Bu, Putin’in eylül ayında doktrini bu şekilde revize etme sözü vermesinin ardından geldi.

ABD ise bu durumun kendileri için sürpriz olmadığını ve buna karşılık bir tasarrufta bulunmayacağını belirtmişti.

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