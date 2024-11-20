UBS’ten altın fiyatları için 2025 tahmini: Küresel belirsizlik tetikleyecek

İsviçre merkezli UBS altın için 2025 tahminini güncelledi. En son ekim ayında yaptığı tahminde ons altının 2.850 dolara çıkacağını tahmin eden UBS, tahmin aralığını yukarı çekti.

Güçlenen dolar etkisi altın fiyatlarını tırmanışa geçirecek

Levi Spry ve Lachlan Shaw'ın da aralarında bulunduğu UBS analistleri, değerli metalin yeniden tırmanmaya başlamasından önce daha güçlü dolar ve daha fazla ABD mali teşviğinin daha yüksek oranlara yol açma potansiyeline ilişkin endişeler nedeniyle muhtemelen bir konsolidasyon dönemi olacağını söyledi.

“Küresel belirsizlikler fiyatları destekleyebilir”

Analistler, ons altının 2026 yılı sonuna kadar daha da yükselerek ons başına 2.950 dolara çıkacağını öngördüler. Analistler, "ABD'deki Red Sweep, güçlü çeşitlendirme alım ilgisi ve artan küresel belirsizlik fiyatları desteklemeye devam edecek" dedi.

UBS, ekim ayındaki tahmininde ons altının 2025 ortasında 2850 dolara ulaşacağını öngörmüştü.

“Gerilim ve riskler rezervlere ekleme yapılabilir”

UBS de para otoritelerinin daha fazla alım yapacağına işaret ederek "Fiziki külçe altın satın alma eğiliminde olan resmi sektörün, çeşitlendirme amacıyla ve jeopolitik gerilimler ve yaptırım riskleri nedeniyle rezervlere ekleme yapmaya devam etmesi muhtemel. Birçok merkez bankasının altın rezervleri toplam varlıklarının yüzdesi olarak küçük kalmaya devam ediyor" dedi.

Goldman Sachs altın için 3 bin dolar hedefini yineledi

Goldman Sachs bu hafta kıymetli metalin gelecek yılın sonuna kadar ons başına 3 bin dolara yükseleceğini tahmin etmişti. Daan Struyven’in de aralarında bulunduğu Goldman analistleri, Aralık 2025’e kadar ons başına 3.000 dolar hedefini yineledikleri bir notta “Altın’a yatırım yapın” demişti.

JPMorgan'dan altın yerine yeni alternatif tavsiyesi

Goldman Sachs’ın aksine, JPMorgan Asset Management’ın Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’dan sorumlu baş piyasa stratejisti Karen Ward, 2025 görünümünde metale daha şüpheci bir bakış açısıyla yaklaştı. Ward, “Altın, küresel yatırımcıların para birimlerinin değerinden endişe duydukları için arzı az olan bir şeyi saklamak istediklerine dair önemli bir işaret.” dedi. Bununla birlikte, altının yatırım değerine meydan okuyan analist “Altının arz açığı olan bir şeyi aramak için en iyi yer olduğunu düşünmüyorum” yorumunu yapmıştı. Ward bunun yerine yatırımcıların yıllık getiri sağlayan alternatifler aramasını ve altın yerine temel altyapı yatırımları gibi varlıkları tavsiye etmesini önerdi.