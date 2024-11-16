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Roma'nın simgesi Kolezyum'da gerçek gladyatör dövüşü! Başvurular başlıyor

Airbnb'nin Gladyatör II filmiyle yaptığı işbirliği kapsamında Roma'daki Kolezyum'a gerçek gladyatör dövüşleri geliyor. Tarihi mekanda dövüşmek isteyenlere duyuru yapıldı. Çekilişle belirlenecek birkaç şanslı başvuru sahibi gladyatör olarak dövüşme şansına sahip olacak.

Haber Merkezi
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Roma'nın simgesi Kolezyum'da gerçek gladyatör dövüşü! Başvurular başlıyor
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Gladyatör dövüşleri Roma'nın simgesi Kolezyum'a geri dönüyor. Airbnb'nin Gladyatör II filmiyle yaptığı işbirliği kapsamında Roma'daki Kolezyum'a yaptığı 1,5 milyon dolarlık bağış sayesinde gladyatör dövüşlerini tarihi mekanda yapmak için anlaştı. 

Gladyatör dövüşü için başvurular başladı

Airbnb, 2025'te Roma'daki Kolezyum'da gerçek bir gladyatör dövüşü düzenleyecek. Online kiralama platformu Airbnb, sosyal medyadan ilanını paylaştı.

Airbnb ilanında, "Bu meydan okumaya göğüs gerecek kadar cesur olanlar, bir zamanlar muzaffer savaşçıların geçtiği yollardan gidecek, zırhlar giyecek ve savaştaki kaderlerini belirlemek için becerilerini test edecekler. Kendinizi nihai gladyatör olarak kanıtlamanız ve tarihteki yerinizi kazanmanız dileğiyle" ifadelerine yer verildi.

İşte etkinlik için şartlar

Ancak kurallar var. 7 ve 8 Mayıs 2025'te gerçekleşecek iki üç saatlik deneyimden birini rezerve etmek için talepte bulunabilirsiniz. Deneyim, karanlıkta Kolezyum'a girmeyi, zırh giymeyi, bir gladyatör savaş gösterisini izlemeyi, ardından diğer katılımcılarla karşılaşmadan önce bir gladyatör olarak eğitim almayı gerektiriyor. Katılmak isteyenler 27 Kasım'da herhangi bir ücret ödemeden bu deneyime başvurabilecek ve geleceğin gladyatörleri bu başvurular arasında çekilişle seçilecek. Başvurular ücretsiz olarak airbnb.com/gladiatormovie adresi üzerinden yapılabilecek. Etkinliği kazananlar Roma'ya gidiş-dönüş ve tüm seyahat masraflarını kendi karşılayacak.

Tarihi mekanda yapılacak dövüş tartışmalara neden oldu

Kulağa ne kadar eğlenceli gelse de, anıtı ziyaret eden bazı kişiler ve aktivistler, Airbnb ile yapılan ve "daha bilinçli bir turizmi" teşvik etmeyi amaçlayan 1,5 milyon dolarlık sponsorluk anlaşmasının değerine şüpheyle yaklaşıyor. Bazıları bu etkinliğin kutsala saygısızlık olduğunu düşünürken, diğerleri bunun, korunmuş en güzel Roma mimarisi parçalarından birinin tarihi hakkında eğitim vermenin en etkileyici yolu olduğunu düşünüyor.

Colosseum Arkeoloji Parkı'nın yöneticisi Alfonsina Russo, sponsorluk anlaşmasını parktaki projelerin finansmanına yardımcı olmak için yapılan birçok anlaşmadan biri olarak nitelendirdi.

Yüzyıllardır Roma'daki Kolezyum, destansı savaşların ve efsanevi gladyatörlerin sahnesi oldu. Şimdi, yaklaşık 2.000 yıl sonra ilk kez, Kolezyum, orijinal amacına geri dönüyor.  

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