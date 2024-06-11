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Rus savaş uçağı Su-34 düştü: İki pilot yaşamını yitirdi

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rus Hava Kuvvetleri'ne ait bir Su-34 savaş uçağı, Kuzey Osetya Cumhuriyeti'nde eğitim uçuşu sırasında düştü. Kazada uçaktaki 2 pilot hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
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Rus savaş uçağı Su-34 düştü: İki pilot yaşamını yitirdi
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Hava Kuvvetleri'ne ait Su-34 savaş uçağının Kuzey Osetya bölgesinde eğitim uçuşu sırasında düştüğünü açıkladı.

2 pilot yaşamını yitirdi

Uçakta bulunan 2 pilotun da hayatını kaybettiği belirtildi. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Kuzey Osetya'da, Rus Havacılık ve Uzay Kuvvetleri'ne ait Su-34 uçağı planlı eğitim uçuşu yaparken dağlık bölgeye düştü. Mürettebat hayatını kaybetti." denildi.

Bakanlık, kazanın bir teknik arızadan meydana geldiğini belirtti. Rus devlet medyası, uçakta iki pilotun bulunduğunu yazdı.

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