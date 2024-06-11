Memduh Paşa Yalısı'ndaki milyonluk soygunda 'Reza Zarrab' detayı

İstanbul Sarıyer Keçiburnu'ndaki Mehmud Paşa Yalısı’nda dün filmlere konu olan bir hırsızlık olayı yaşandı.

İddialara göre; yalının içerisinde bulunan bir inşaat şirketinde özel güvenlik olarak çalışan Ahmet Y., gece saatlerinde alarmı susturdu ve maskeli 4 kişiyi içeriye aldı.

130 milyon liralık döviz çaldılar

Yalıya bir de kamyonet dayayan hırsızlar, 4 adet kasanın kilidini kırdı. Kasalardan yaklaşık 130 milyon liralık döviz çalıp çuvallarla kamyonete yükleyen hırsızlar, olay yerinden kaçtı.

Kamera kayıtları incelendi

Sabah saatlerinde yalıya gelen işyeri sahibi Ümit E.’nin ihbarının ardından olay yerine ekipler sevk edildi. Yapılan güvenlik kamera incelemesinde, güvenlik görevlisi Ahmet Y.'nin maskeli 4 şüpheliyi içeriye aldığı, yalıda bulunan kasaların kilidini kırdıkları, içerisindeki dövizleri çuvallara doldurdukları, çuvalları kamyonetin kasasında koydukları tespit edildi. Polis kaçan soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.

Reza Zarrab'ın akrabası çıktı

Öte yandan Ticaret Sicil Gazetesi’de şirketle ilgili verilen bilgilere göre soyulan yalının sahibinin İran asıllı Behram Eromi olduğu öğrenildi. Eromi'nin Reza Zarrab’ın ablası Şeyda Eromi ile evli olduğu belirtildi.