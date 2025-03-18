Rusya Devlet Başkanı Putin: G7 neden büyük olarak adlandırılıyor anlamıyorum

Rusya Devlet Başkanı Putin, başkent Moskova'da düzenlenen Rusya Sanayiciler ve Girişimciler Birliği'nin kongresinde konuştu. ABD, Almanya, İngiltere, Japonya, Fransa, Kanada ve İtalya'dan oluşan G7'nin neden "büyük" olarak adlandırıldığını anlamadığını ve bu ülkelerin haritada görünmediğini söyledi.

"Nereye bakarsanız bakın haritada neredeyse hiç görülmüyor"

Rus lider, G7 ülkelerinde 2024 yılı için GSYİH büyümesinin sadece yüzde 1,9 olduğunu ancak BRICS ülkelerinde ise yüzde 4,9'luk bir büyüme oranı görüldüğünü bildirdi. Rusya'da ise büyümenin 2 yıl üst üste yüzde 4,1 olarak gerçekleştiğini kaydeden Putin, "Neden büyük. Belli değil. Büyük olan nerede? Nereye bakarsanız bakın haritada neredeyse hiç görülmüyor" dedi.

"Çok sayıda Avrupa ülkesi bağımsızlığını kaybetti"

"Çok sayıda Avrupa ülkesi bağımsızlığını kaybetti ve bunun sonucunda ciddi ekonomik ve güvenlik sorunlarıyla karşı karşıyalar" diyen Putin, Euro bölgesinde GSYH'nin 2024 yılında sadece yüzde 0.9 civarında olduğunu vurguladı.

"Rusya'ya karşı toplam 28 bin 595 yaptırım"

Rusya'ya toplamda 28 binden fazla yaptırım uygulandığını sözlerine ekleyen Putin, "Bu rakam, dünyada genelinde diğer tüm ülkelere uygulanan toplam yaptırım sayısından daha fazladır" dedi. Maliye Bakanlığı'nca hesaplamaların yapıldığını dile getiren Putin, "Gerçek ve tüzel kişilere karşı 28 bin 595 yaptırım uygulandı" ifadelerini kullandı.