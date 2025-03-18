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Exagate, Data Centre World London'da yoğun ilgi gördü

Uluslararası arenada büyümesini sürdüren Exagate, Data Centre World London fuarına katılarak en son teknolojiye sahip veri merkezi çözümlerini tanıttı ve yoğun ilgi gördü.

Haber Merkezi
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Exagate, Data Centre World London'da yoğun ilgi gördü
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Veri merkezi teknolojileri alanında dünyanın en prestijli etkinliklerinden biri olan Data Centre World London, geçtiğimiz hafta sektördeki önemli oyuncuları bir araya getirdi. Londra'da düzenlenen fuar, en son yenilikleri ve geleceğin trendlerini sergileyerek veri merkezi sektöründeki gelişmelere ışık tuttu.

Uluslararası arenada büyümesini sürdüren Exagate, Data Centre World London fuarına katılarak en son teknolojiye sahip veri merkezi çözümlerini tanıttı ve yoğun ilgi gördü. Exagate, veri merkezleri için geliştirdiği enerji izleme, ortam izleme, akü izleme, sızıntı algılama ve yazılım çözümleri ile ziyaretçilerin beğenisini kazandı. Ayrıca, Exagate’in Uluslararası Satıştan Sorumlu Üst Düzey Yöneticisi Serhat Koncagül, fuar kapsamında düzenlenen bir oturumda "Veri Merkezlerini Dönüştürmek: HPC ve Yapay Zeka İş Yüklerinin Taleplerine Uyum Sağlama" başlıklı bir konuşma yaparak sektördeki gelişmeleri ve Exagate’in yenilikçi çözümlerini katılımcılarla paylaştı.

Exagate, sektörün geleceğine yön veren teknolojiler sunuyor

Exagate’in Uluslararası Satıştan Sorumlu Üst Düzey Yöneticisi Serhat Koncagül, etkinlik sonrası yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: "Veri merkezleri, dijital dönüşümün kalbinde yer alıyor. Günümüzde rekabet avantajı elde etmek ve inovasyonu sürdürmek için veri merkezi altyapılarının sürekli olarak güncellenmesi ve geliştirilmesi gerekiyor. Exagate olarak, veri merkezi yatırımcılarının ihtiyaçlarını derinlemesine anlıyor ve en son teknolojiye sahip, güvenilir çözümlerimizle onların yanında yer alıyoruz. Bu çözümler, yatırımcıların projelerini verimli ve sürdürülebilir şekilde hayata geçirmelerine yardımcı oluyor."

Konuşmasında sektör etkinliklerinin önemine de değinen Koncagül, "Data Centre World London gibi etkinlikler, sektördeki yeniliklerin paylaşılması ve uygulanması açısından büyük önem taşıyor. Bu tür platformlar, en yeni teknolojileri sunmamıza ve aynı zamanda sektörden aldığımız geri bildirimlerle çözümlerimizi daha verimli, yenilikçi ve kullanıcı dostu hale getirmemize olanak tanıyor. Böylece, veri merkezi projelerinin gerçek ihtiyaçlarına en uygun çözümleri sunabiliyoruz." dedi.

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