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Rusya Devlet Başkanı Putin Moskova'da Paskalya ayinine katıldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Paskalya Bayramı dolayısıyla düzenlenen ayine katıldı.

Haber Merkezi
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Rusya Devlet Başkanı Putin Moskova'da Paskalya ayinine katıldı
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Paskalya ayininde görüntülendi. 

Putin, Hristiyanların en önemli dini bayramlarından olan ve Hazreti İsa'nın yeniden dirildiğine inanılan günü kilisede kutladı.

Kurtarıcı İsa Kilisesi'nde ayinde katıldı

Paskalya Bayramı dolayısıyla ateşkes kararını açıklayan Putin, başkent Moskova'daki Kurtarıcı İsa Kilisesi'nde düzenlenen ayine katıldı.

Ayine Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de katıldı.

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