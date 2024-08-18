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Rusya'da 7.2 büyüklüğünde deprem! Sahil bölgeleri için tsunami endişesi

Rusya'da 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası bölgede tsunami tehdidi oluştuğunu duyurdu. Bu durum, özellikle sahil bölgelerinde yaşayan halk için endişe yaratıyor.

Haber Merkezi
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Rusya'da 7.2 büyüklüğünde deprem! Sahil bölgeleri için tsunami endişesi
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Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafından yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Kamçatka bölgesinin doğu kıyısı açıklarında 7.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin yerin 51 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

Deprem sonrası ABD Ulusal Tsunami Uyarı Merkezi, bölgede tsunami tehdidi oluştuğunu duyurdu. Bu durum, özellikle sahil bölgelerinde yaşayan halk için endişe yaratıyor.

Kamçatka bölgesi, tarih boyunca büyük depremlerle anılan bir yer olmuştur. Bölgede, 4 Kasım 1952'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem, 1900'den bu yana kaydedilen en büyük depremler arasında yer alıyor. Bu büyük deprem can kaybına yol açmamış, ancak 9 metre yüksekliğinde dev dalgalar oluşturarak Hawaii'ye kadar ulaşmıştı.

Kamçatka Yarımadası, dünyanın en aktif jeotermal bölgelerinden biri olarak biliniyor ve burada yaklaşık 30 aktif yanardağ bulunuyor. Bu durum, bölgenin sismik aktiviteler açısından yüksek risk taşıdığını gösteriyor. Yetkililer, deprem sonrası oluşabilecek tsunami ve diğer olası tehlikelere karşı halkı uyararak gerekli önlemleri almaya çağırıyor.

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