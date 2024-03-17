Rusya'daki seçimin galibi Putin

Rusya kamuoyu araştırma merkezi VCIOM sandık çıkış anketine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, beklendiği gibi yüzde 87'lik bir oy farkıyla beşinci kez seçimi kazandı.

İkinci bir çıkış anketi ise Putin'in oyların yüzde 87,8'sini aldığını gösterdi.

Putin oyunu elektronik ortamda kullandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, seçimde oyunu elektronik ortamda kullandı.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, devlet başkanlığı seçimi için oyunu uzaktan, elektronik ortamda kullandı. Ülkede devlet başkanı seçimi, ilk defa 3 gün boyunca ve federal bölgelerin neredeyse üçte birinde uzaktan elektronik oylama yöntemiyle de yapılıyor.