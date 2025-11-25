Rusya’dan Trump’a mesaj: Barış çabaları olumlu, fakat yetersiz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Fransa-Rusya Diyaloğu” Derneği’nin YouTube kanalına verdiği röportajda gündemdeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Lavrov’dan Trump’ın politikalarına yönelik değerlendirme

ABD Başkanı Donald Trump’ın “8 savaşı bitirdiği” yönündeki açıklamasını yorumlayan Lavrov, “Trump’ın selefleri gibi savaş başlatmak yerine çatışmaları durdurmaya yönelik adımlarını olumlu karşılıyoruz. Bu savaşlar bir süreliğine donduruldu, çeşitli bölgelerde ateşkesler sağlandı. Pakistan ve Afganistan arasında, Kamboçya ve Tayland arasında, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Ruanda arasında ateşkes adımları atıldı ancak bu çabalar sorunların kökenine inemedi.” ifadelerini kaydetti.

"Diplomatik çözümün her zaman öncelikli olması gerektiğini düşünüyoruz"

Lavrov, bu bölgelerde olduğu gibi Gazze’de de yeniden gerilimlerin arttığına dikkat çekerek, “Kan dökülmesinin hemen durdurulmasına yönelik girişimler elbette takdiri hak ediyor. Ancak kalıcı bir çözüm için sabırlı, özenli ve aceleci olmayan siyasi süreçlere ihtiyaç var.” değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna tarafının ABD’nin Ukrayna krizine yönelik barış planı konusunda çelişkili açıklamalar yaptığını belirten Lavrov, “Bu tür spekülasyonları yorumlamak zor. Ancak diplomatik çözümün her zaman öncelikli olması gerektiğini düşünüyoruz.” dedi.

“Fransa uzun süredir Rusya’ya karşı dürüst davranmıyor"

Fransa’nın Moskova’ya yönelik tutumunu eleştiren Lavrov, “Fransa uzun süredir Rusya’ya karşı dürüst davranmıyor.” ifadesini kaydetti.

Avrupalı siyasetçilerin sürekli Rusya’yı zor durumda bırakmaya ve Ukrayna’da stratejik yenilgiye uğratmaya çalıştığını öne süren Lavrov, “Bu siyasetçiler daima savaşı teşvik etti.” diye konuştu.

İngiltere ve ABD’nin Avrupa’yı manipüle ettiğini savunan Lavrov, Rusya’nın Avrupa ile müzakere masasına dönme konusunda aceleci olmadığını da dile getirdi.