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Rusya'dan Yeni Zelanda'nın askeri yetkililerine ülkeye giriş yasağı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Yeni Zelanda'nın 9 askeri yetkilisine "ülkeye giriş yasağı" getirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi
AA
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Rusya'dan Yeni Zelanda'nın askeri yetkililerine ülkeye giriş yasağı
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yeni Zelanda hükümetinin bazı Rus vatandaşları ve kuruluşlarına "siyasi gerekçelerle" yaptırım uyguladığı belirtildi.

Yeni Zelanda'nın 9 askeri yetkilisinin ülkeye girişi yasaklandı

Buna karşılık olarak Yeni Zelanda'nın 9 askeri yetkilisinin ülkeye girişine yasak getirildiği kaydedilen açıklamada, aralarında savunma bakan yardımcıları ve bazı kuvvet komutanlarının da bulunduğu 9 kişinin listeye alındığı kaydedildi.

Açıklamada, Yeni Zelanda'nın Rusya'ya karşı siyaset izlemeye devam ettiği ve bu nedenle yaptırım listesinin güncellenmesiyle ilgili çalışmaların sürdürüleceği ifade edildi.

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