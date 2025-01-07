Şam Havalimanı'na uçuşlar başladı

Suriye'nin başkentindeki bulunan Damascus Şam Uluslararası Havalimanı’na bugün ilk sefer Katar Hava Yolları’nın QTR-410 sefer sayılı Doha -Şam seferi oldu. Airbus 330 tipi uçakla yapılan uçuş 14 yıl aradan sonra yapılan uluslararası ilk uçuş oldu.

Şam Uluslararası Havalimanı yaklaşık 10 yıl boyunca uluslararası uçuşlara kapalı kalmıştı

Şam Uluslararası Havalimanı, 2012 yılından itibaren uçuşlara kapatılmıştı. Karar, 2011 yılında başlayan ve devam eden iç savaş nedeniyle çoğu hava yolunun Şam'a ve Şam'dan uçuşlarını durdurması sonucu gerçekleşti. Havaalanı, yaklaşık 10 yıl boyunca uluslararası uçuşlara kapalı kalmıştı.

Havalimanı, silahlı gruplar tarafından ele geçirilmesinin ardından sırasıyla 18 Aralık tarihlerine kadar faaliyetlerini durdurmuştu. Şam Havalimanı'nı kalkışlı ilk test uçuşu ise 18 Aralık'ta Halep Havalimanı'na gerçekleştirilmişti.