  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Santa Maria Adliyesi'nde patlama! 1 kişi gözaltına alındı
Takip Et

Santa Maria Adliyesi'nde patlama! 1 kişi gözaltına alındı

ABD'nin California eyaletinde bulunan Santa Maria Adliyesi'nde patlama meydana geldiğini bildirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Santa Maria Adliyesi'nde patlama! 1 kişi gözaltına alındı
Takip Et

ABD’nin California eyaletinde bulunan Santa Maria Adliyesi'nde patlama meydana geldi. Santa Barbara County Şerif Ofisi tarafından yapılan açıklamada, ekiplerin olaya müdahale ettiği aktarılarak, “Santa Maria Adliyesi’nde patlama ihbarı. Lütfen bölgeden uzak durun. Olay yeri güvenli olarak değerlendirilmiyor” denildi.

1 kişi gözaltında

Görgü tanıkları, bir kişinin adliye binasına girdiğini ve sırt çantası fırlatmasının ardından patlamanın meydana geldiğini ifade etti. Polisin, bir kişiyi gözaltına aldığı bildirildi. Patlamada, ölü ya da yaralı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Suikast girişimine uğrayan Başbakan Fico'ya yeni tehditSuikast girişimine uğrayan Başbakan Fico'ya yeni tehditDünya

 

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Putin ile görüştüTBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Putin ile görüştüGündem

 

Dünya
Belçika'dan vatandaşlarına uyarı: Lübnan'ı "en kısa sürede" terk edin
Belçika'dan vatandaşlarına uyarı: Lübnan'ı "en kısa sürede" terk edin
Suikast girişimine uğrayan Başbakan Fico'ya yeni tehdit
Suikast girişimine uğrayan Başbakan Fico'ya yeni tehdit
İsrail, Lübnan'a kara saldırısına hazırlanıyor
İsrail, Lübnan'a kara saldırısına hazırlanıyor
İsrail’in bugün Lübnan’a düzenlediği saldırılarda 51 kişi öldü
İsrail’in bugün Lübnan’a düzenlediği saldırılarda 51 kişi öldü
İtalya, vatandaşlarından Lübnan'ı terk etmesini istedi
İtalya, vatandaşlarından Lübnan'ı terk etmesini istedi
Sudan'da kolera salgını: Hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi
Sudan'da kolera salgını: Hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi