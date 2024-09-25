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Suikast girişimine uğrayan Başbakan Fico'ya yeni tehdit

Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya, uğradığı silahlı saldırının ardından bir tehdit daha yapıldı. Başbakanlık Ofisi’ne gönderilen bir zarfta mermi bulundu.

Haber Merkezi
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Suikast girişimine uğrayan Başbakan Fico'ya yeni tehdit
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Slovakya’da 15 Mayıs’ta uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Başbakan Robert Fico’ya bir zarf içerisinde mermi gönderildiği belirtildi. Slovakya medyasının aktardığına göre, Başbakanlık Ofisi’ne Başbakan Fico adına gelen bir mektupta mermi tespit edildi.

"X-ray incelemesi zarfın içinde bir mermi olduğunu ortaya çıkardı"

Slovak portalı Plus 7 dní’nin haberinde, “Başbakan Robert Fico'ya gidecek postaları kontrol eden çalışanlar, dikkatlerini çeken bir zarfla karşılaştı. X-ray incelemesi zarfın içinde bir mermi olduğunu ortaya çıkardı” ifadesine yer verildi. Sputnik'in aktardığına göre, polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.

Ne olmuştu?

Slovakya Başbakanı Robert Fico, 15 Mayıs’ta başkent Bratislava'nın yaklaşık 180 kilometre kuzeydoğusundaki Handlova kasabasında bir kültür merkezinin önünde silahlı saldırıya uğramış, ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Saldırının, hükümetin politikalarını beğenmediği ve Ukrayna’ya silah sevkiyatının durmasına karşı çıktığı belirtilen 71 yaşındaki Juraj Cintula tarafından düzenlendiği bildirilmişti. Fico, mayıs sonunda taburcu olarak tedavisine evinde devam edilmişti. Başbakan, temmuz ayında işine geri dönmüştü.

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