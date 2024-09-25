Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Esra Bezircioğlu, Türkiye'de çalışma yaşındaki kadın nüfusunun yüzde 35,8'inin iş gücünde olduğunu ifade ederek, "Bir diğer deyişle kadın nüfusunun yüzde 65'inin herhangi bir geliri yok" dedi.

Bezircioğlu, "Sürdürülebilirlik Raporu"nun açıklandığı toplantıda, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yoksulluk ve yaşam koşulları istatistiklerine göre, yoksulluk oranının 2023 yılında yüzde 13,9 olduğunu belirterek "Dünyaya kıyasla daha iyi durumdayız. Evet ama yapacak çok da işimiz olduğunu biliyoruz." dedi.

“Kadınların kendi özgürlüğünü kazanması çok önemli”

"Finansal kapsayıcılık kadınların kendi özgürlüğünü kazanması için çok önemli." diyen Bezircioğlu, şöyle konuştu:

"Unutmayalım ki Türkiye'de çalışma yaşındaki kadın nüfusunun ne yazık ki sadece yüzde 35,8'i iş gücünde. Bir diğer deyişle kadın nüfusunun yüzde 65'inin herhangi bir geliri yok. Türkiye'de 2 kadından 1'inin banka hesabı yok. Finansal kapsayıcılık kadınların kendi özgürlüğünü kazanması için çok önemli, sürdürülebilir bir gelecek için kaçınılmaz. KAGİDER olarak gerçekleştirdiğimiz tüm projelerde insana yakışır iş ve ekonomik büyümeyi hedefliyor, dolayısıyla kadın yoksulluğunun azalmasına önemli bir katkı veriyoruz. Sürdürülebilir bir gelecek için hepimize büyük sorumluluk düşüyor. Biz de kadın girişimciliğini desteklemek amacıyla bunun yanı sıra üstümüze düşen bu sorumluluklara neler yaptığımızı irdelemek ve 22 yıldır yürüttüğümüz çalışmalarla ülkemizin 17 hedefe ulaşması yolunda katkımızı, etkimizi ölçmeye ve raporlamaya karar verdik."

BM'nin sürdürülebilirlik ve toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki en önemli yol haritasını sunan küresel hedeflerine hizmet etmekten mutluluk duyduklarını, 17 maddeden oluşan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan (SKA) 9'una doğrudan katkı sunduklarını aktaran Bezircioğlu, şöyle devam etti:

"KAGİDER’in 22 yıllık yolculuğu, sadece bir sivil toplum kuruluşunun büyümesi değil, aynı zamanda bir toplumun köklü dönüşümünün hikayesidir. Bu süre zarfında KAGİDER, kadın girişimciliğini destekleyerek kadınların ekonomik hayatta daha görünür olmasını sağlamış ve toplumsal cinsiyet eşitliği alanında önemli adımlar atmıştır."

"110 milyar dolarlık ciro ve 250 bin kişilik istihdam gücüne sahip bir derneğiz"

Bezircioğlu, 46 farklı sektörden 500'ü aşkın üyesiyle 110 milyar dolarlık ciro ve 250 bin kişilik istihdam gücüne sahip bir dernek olarak Türkiye ekonomisinin yüzde 10’unu temsil ettiklerini, hayata geçirdikleri projelerle sadece kadın girişimciliğini desteklemekle kalmayıp, aynı zamanda iş dünyasında kadın çalışan oranlarını artırarak yüz binlerce kadının hayatına dokunduklarını anlattı.

Uluslararası platformlarda da etkin rol üstlendiklerini, dünyada kadın girişimcilerin güçlenmesi için global platformlarda seslerini duyurduklarını dile getiren Bezircioğlu, Türk kadın girişimciler için dünya ekonomisine yön verecek bir yol haritası çizdiklerini vurguladı.

Bu yıl Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi’nde Türkiye’yi temsil edecek, genişlemeye aday ülke üyelerinden biri olarak seçilmenin yanı sıra Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) komitesine Türkiye’den seçilen tek dernek oldukları bilgisini veren Bezircioğlu, "Bu rapordaki tüm bilgiler de 22 yıllık KAGİDER etkisinin dünyaya ve tüm Türkiye’ye yayıldığını gösteren en önemli kanıtıdır. Kadın, Toplum, Dünya ve Gelecek odağında devam eden sürdürülebilirlik yolculuğunda kadının iş dünyasındaki yerini güçlendirmeyi, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamayı ve daha yaşanabilir bir dünya oluşturmayı hedefliyoruz. Bugün bu vizyonla, daha adil, eşit ve sürdürülebilir bir dünya için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

“Bilgi paylaşımını artıracak çalışmalar yapacağız”

Kadın girişimcilerin uluslararası arenada daha fazla temsil edilmesi için çaba harcayacaklarını aktaran Bezircioğlu, şöyle konuştu:

"Bunun için uluslararası etkinliklere daha aktif katılacak, kadın girişimcileri uluslararası platformlarda daha görünür hale getirecek ve onların seslerini duyuracak etkinlikler düzenleyeceğiz. Uluslararası işbirliklerini güçlendirmek de önceliklerimiz arasında. Bu kapsamda, diğer uluslararası kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve devletlerle daha sıkı iş birlikleri kuracak, ortak projeler geliştirecek ve bilgi paylaşımını artıracak çalışmalar yapacağız."

Dünyada yoksulluğun sona ermesi, eşitsizliklerin azaltılması, gezegenin korunması ve herkesin barış ve refahının teşvik edilmesinin amaçlandığını kaydeden Bezircioğlu, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın, 2030'a kadar olan küresel çabaları ortak amaç ve hedefler çerçevesinde seferber hale getirmeye çalıştığını söyledi.

“Sokaktaki her bir bireye önemli sorumluluklar düşüyor”

Esra Bezircioğlu, bu seferberlik için sadece hükümetlere ve özel sektöre değil, sivil toplum kuruluşlarına, hatta sokaktaki her bir bireye önemli sorumluluklar düştüğünü belirterek, sözlerini, "Bu noktada BM 8. Genel Sekreteri Ban Ki Moon'un bir sözünü hatırlatmak istiyorum, 'İş Dünyası Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na ulaşmada hayati önem taşıyan bir ortaktır.' Şirketler temel faaliyetleriyle amaçların gerçekleştirilmesine katkıda bulunabilecekleri gibi, biz de tüm şirketlerden etkilerini değerlendirmelerini, iddialı hedefler belirlemelerini ve sonuçlarını şeffaf bir şekilde aktarmalarını istiyoruz" diye tamamladı.

"162 paydaş şirketle 80 projeyi hayata geçirdik"

KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi Beyza Beyzade Berkol da kuruluşundan itibaren önemli adımlar atıp birçok projeyi gerçekleştirdiklerini, bugüne kadar 162 paydaş şirketle 80 projeyi hayata geçirdiklerini kaydetti.

Projeler arasında kadın girişimcilerin dijitalleşme süreçlerine destek olmak, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda iş yapma fırsatları oluşturmak, kadınların liderlik kapasitelerini geliştirmek gibi alanlarda çalışmalar olduğunu ifade eden Berkol, "Kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak fırsat eşitliği sağlamayı ve kadınların finansmana erişimini kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Kadınların liderlik pozisyonlarında daha fazla yer alması için çaba sarf ediyor ve Türkiye'de kadınların eşit temsili ve yaşam haklarının güvence altına alındığı bir gelecek hayal ediyoruz. Bu projelerle kadınların ekonomik ve sosyal açıdan güçlenmelerine katkı sağlayarak toplumsal cinsiyet eşitliğine ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi Dilara Koçak ise dernek olarak sürdürülebilirlik bilincini artırdıklarına dikkati çekerek, Sürdürebilir Kalkınma Amaçları'na kadın girişimcilerin daha çok katkı sunduğunu, kadınların iş yaşamında rol almasının sürdürülebilirlik açısından kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.