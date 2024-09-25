BASİFED, 30 kadın girişimciye yol haritası çizecek

İZMİR / EKONOMİ

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) ile Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED), kadın girişimcilerin mimari ve tasarım alanlarında işlerini güçlendirmek ve girişimci kadınlara destek olmak amacıyla "Girişimci Kadınları Güçlendirme - Mimari ve Tasarımda Kadın Girişimler Programı’nı başlattı. Bu kapsamda, 30 kadın girişimciye toplamda 3 bin 120 saatlik eğitim ve 270 seanslık yapılandırılmış mentorluk hizmeti sunulacak.

Hedef kitlesi mimarlık ve tasarım sektörlerinden birinde faaliyet gösteren, ticaret sicil kaydı olan ancak belirli bir seviyeye ulaşmakta güçlük çeken girişimci kadınlar olan program özellikle firma yaşı 1-6 arasında olan ve işlerini büyütme, ürün geliştirme, portföy geliştirme, müşteri ilişkileri, proje yönetimi ve pazarlama gibi konularda gelişime ihtiyaç duyan kadın girişimcilere yönelik uygulanacak. Uygulama süresi 4 ay olan programa kapsamında mentor ve menti adayları için başvurular 25 Eylül-11 Ekim 2024 tarihleri arasında alınacak.

İzmir’in ekonomik gelişimine destek olacak

BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Semiha Güneş, bu proje ile birlikte kadın girişimcilerin yaratıcı sektörlerdeki yerlerinin güçlendirilmesinin amaçlandığını belirtti. Güneş, ayrıca projenin İzmir’in ekonomik kalkınmasına ve kadın istihdamına büyük katkı sağlayacağını söyledi. Güneş, “Bu proje, kadın girişimciliğini ve istihdamını artırmak amacıyla geliştirilmiş somut iş birliklerini kapsamaktadır. Tasarım sektöründeki adın girişimcilerin iş dünyasında sürdürülebilir başarı sağlamaları ve işlerini büyütmeleri için büyük bir fırsat sunmaktadır. Yaratıcı sektörlerdeki kadın girişimciliğini güçlendirmeye yönelik bu proje, BASİFED ve İZKA’nın iş birliğiyle somut çözümler geliştirilecek ve başarılı girişimciler Türkiye ekonomisine katkı sunacaktır” diye konuştu.

Kadın girişimciliğinde yeni dönem

İmza töreninde konuşan İzmir Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Mehmet Yavuz, “Yaratıcı endüstriler alanında ülkemizin önde gelen şehirlerinden biri olan İzmir’in bu programla beraber yaratıcı girişimcilik alanında da önemli adımlar atması sağlanacak. İzmir girişimcilik ekosisteminin gelişimini desteklemek amacıyla tasarlanan programın kadın girişimcileri önceliklendiriyor olması ise programı ayrıca değerli hale getiriyor” dedi.

30 kadın girişimcinin işlerini büyütmeleri için yol haritası çizilecek

Proje kapsamında, 30 kadın girişimciye toplamda 3 bin 120 saatlik eğitim ve 270 seanslık yapılandırılmış mentorluk hizmeti sunulacak. Ayrıca, 30 mentorun yer aldığı projede mentorlara da deneyimlerini daha iyi aktarabilmeleri için toplamda 480 saatlik mentorluk eğitimi verilecek. Girişimci kadınlar finansal kaynaklara erişim ve yatırım almaları konusunda da bilgilendirilecek ve desteklenecek. Kadın girişimcilerin kendilerini, girişimlerini ve markalarını görünür kılmaları sağlanarak kadın girişimciliği özendirilecek.