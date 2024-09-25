  1. Ekonomim
  2. Şehirler
  3. İzmir ve Çin akıllı kent teknolojilerinde iş birliği yapacak
Takip Et

İzmir ve Çin akıllı kent teknolojilerinde iş birliği yapacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir’in iyi niyet anlaşması imzaladığı Çin Halk Cumhuriyeti’nden Chengdu Belediyesi yetkililerini ağırladı. Ziyarette İzmir ile Çin arasında özellikle akıllı kent teknolojileri konusundaki iş birliği olanakları masaya yatırıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İzmir ve Çin akıllı kent teknolojilerinde iş birliği yapacak
Takip Et

İZMİR / EKONOMİ

Özellikle teknoloji konusunda Çin’den yararlanmanın ve iş birliği içinde olmanın çok fayda sağlayacağını ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Çin’den gelen heyetlerin ilgisi bizi mutlu ediyor. Çin ve Çin’den kardeş şehirlerimizle İzmir olarak çok yakın olmalıyız. Buna Chengdu da dâhil. Karşılıklı yatırımlar yapabiliriz. Belediye olarak da akıllı şehir teknolojileri konusunda karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmak istiyoruz. Özel bir çalışma alanı olabilir. Bazı altyapı ve çevre konularında da deneyimlerinizden faydalanmak isteyebiliriz” dedi.

Ruiwu: Beraber çok fazla iş birliği yapabiliriz

İzmir ve Chengdu arasında yapılabilecek iş birliklerinden bahseden Chengdu Belediye Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı Xie Ruiwu, “Chengdu, İzmir gibi güzel bir şehir. Sizi bekliyoruz. Beraber çok fazla iş yapabiliriz” diye konuştu. Ruiwu, akıllı şehir teknolojileri konusunda da birlikte çalışılabileceğini belirtti.

Vatandaşlar ATM'lerden para çekemiyor... 'Bankalar bilinçli olarak izin vermiyor' iddiası büyüyorVatandaşlar ATM'lerden para çekemiyor... 'Bankalar bilinçli olarak izin vermiyor' iddiası büyüyorEkonomi
Denim ürünleri tasarımında yeni marka: 2BE4ADenim ürünleri tasarımında yeni marka: 2BE4AŞehirler
Ev alacaklar dikkat! BDDK’dan önemli adım: Kredi faizleri düşecek mi? Uzman isim açıkladı...Ev alacaklar dikkat! BDDK’dan önemli adım: Kredi faizleri düşecek mi? Uzman isim açıkladı...Ekonomi
Tarsus, Afrikalı yatırımcıları bekliyorTarsus, Afrikalı yatırımcıları bekliyorŞehirler

 

Şehirler
KMTSO Başkanı Buluntu: İş dünyamızın sesi olmaya devam edeceğiz
KMTSO Başkanı Buluntu: İş dünyamızın sesi olmaya devam edeceğiz
Denim ürünleri tasarımında yeni marka: 2BE4A
Denim ürünleri tasarımında yeni marka: 2BE4A
Tarsus, Afrikalı yatırımcıları bekliyor
Tarsus, Afrikalı yatırımcıları bekliyor
Akyürek Group Teknoloji, üretim verimini dijitalleşmeyle artıracak
Akyürek Group Teknoloji, üretim verimini dijitalleşmeyle artıracak
GTO Başkanı Aslantaş, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile Ankara’da buluştu
GTO Başkanı Aslantaş, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile Ankara’da buluştu
Hayvan sayısındaki azalma biogaz tesislerini olumsuz etkiliyor
Hayvan sayısındaki azalma biogaz tesislerini olumsuz etkiliyor