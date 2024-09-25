İzmir ve Çin akıllı kent teknolojilerinde iş birliği yapacak

İZMİR / EKONOMİ

Özellikle teknoloji konusunda Çin’den yararlanmanın ve iş birliği içinde olmanın çok fayda sağlayacağını ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Çin’den gelen heyetlerin ilgisi bizi mutlu ediyor. Çin ve Çin’den kardeş şehirlerimizle İzmir olarak çok yakın olmalıyız. Buna Chengdu da dâhil. Karşılıklı yatırımlar yapabiliriz. Belediye olarak da akıllı şehir teknolojileri konusunda karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmak istiyoruz. Özel bir çalışma alanı olabilir. Bazı altyapı ve çevre konularında da deneyimlerinizden faydalanmak isteyebiliriz” dedi.

Ruiwu: Beraber çok fazla iş birliği yapabiliriz

İzmir ve Chengdu arasında yapılabilecek iş birliklerinden bahseden Chengdu Belediye Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı Xie Ruiwu, “Chengdu, İzmir gibi güzel bir şehir. Sizi bekliyoruz. Beraber çok fazla iş yapabiliriz” diye konuştu. Ruiwu, akıllı şehir teknolojileri konusunda da birlikte çalışılabileceğini belirtti.