Tarsus, Afrikalı yatırımcıları bekliyor

MERSİN / EKONOMİ

Bir dizi temas ve incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gelen Zimbabve Ankara Büyükelçisi Alfred Mutiwazuka, Elçi Müsteşarı Chakurangeyi Mutodza ile birlikte Tarsus TSO’yu ziyaret etti.

Türkiye-Afrika arasındaki ticari ilişkilerin görüşüldüğü ziyarette ekonomik işbirliği ve yatırım fırsatları masaya yatırıldı. Büyükelçi Mutiwazuka’ya ilçe ekonomisi ve ticari yaşamıyla ilgili bilgiler veren Tarsus TSO Başkanı H. Ruhi Koçak, devasa projeler ve yeni fırsatlarla yatırım için cazip hale geldiklerini söyledi. Sahip oldukları sektörel çeşitlilikle birçok yatırımcı çekebilecek konumda olduklarını vurgulayan Koçak, “Tarımdan turizme kadar önemli avantajlara ev sahipliği yapıyoruz. Kurduğumuz yeni organize sanayi bölgesi ve yatırımcıya sunduğumuz imkânlarla Afrikalı iş insanlarını bölgemizde yatırım yapmaya çağırıyoruz” dedi.

Büyükelçiden karşı davet

Tarsus’un ekonomik dinamizminden etkilendiğini dile getiren Zimbabve Ankara Büyükelçisi Alfred Mutiwazuka ise Güney Afrika ile Türkiye arasındaki ilişkilerin arzulanan seviyeye ulaşmasını beklediklerini aktardı. Tarsus ve Türkiye’nin uzmanlaştığı alanlarda işbirliği yapmaya hazır olduklarının altını çizen Mutiwazuka, “Ülkem Zimbabve, Türk yatırımcılara geniş ve önemli fırsatlar sunuyor. Türk iş insanlarını Güney Afrika’da yatırım yapmaya davet ediyoruz. Sahip olduğumuz yüksek potansiyelle ülkeler ve bölgelerin finansal gelişmesine katkı sunmaktan memnuniyet duyarız” diye konuştu.