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Akyürek Group Teknoloji, üretim verimini dijitalleşmeyle artıracak

Bakliyat eleme makineleri imalatındaki tecrübesiyle dünyanın çeşitli bölgelerine anahtar teslim tesisler kuran Akyürek Group Teknoloji, otomasyon ve dijitalleşme projelerine odaklandı. Firma, operasyon verimliliğini Avrupa ve Orta Doğu pazarlarındaki yeni tesis yatırımları ve teknolojik yeniliklerle artırmayı hedefliyor.

Haber Merkezi
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Akyürek Group Teknoloji, üretim verimini dijitalleşmeyle artıracak
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ADNAN AÇIKGÖZ / MERSİN

Mersin’de 1973 yılında Akyürek Makine adıyla kurulup geçtiğimiz sene bugünkü adını alan Akyürek Group Teknoloji; tarım ürünü işleme makineleri imalatındaki iddiasını koruyor. Modern tesislerindeki ileri teknolojili makine parkuru ve uzman ekibiyle dikkat çeken şirket, sektör ihtiyaçlarına çözümler sunuyor.

Tohum işleme, bakliyat eleme, susam soyma, renk ayırma, tartım paketleme, depolama ve özellikle yaprak ve yapraklı ürün işleme teknolojileriyle fark oluşturan firma, yurtdışında anahtar teslim tesisler kuruyor. Müşterilerine makine montajı, devreye alma işlemi, teknik destek servis hizmeti, yedek parça temini gibi hizmetler veren Akyürek Group Teknoloji, 30’dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

Avrupa, Asya, Afrika ve Orta Doğu pazarlarındaki etkinlikleriyle global ağlarını her geçen yıl genişlettiklerini belirten Akyürek Group Teknoloji Üretim Direktörü Fatih Akyürek, proje ve hedeflerinden söz etti. Özellikle bakliyat eleme makineleriyle öne çıktıklarını vurgulayan Fatih Akyürek, “Bu makineler bakliyat ürünlerinin temizlenmesi, ayrıştırılması ve sınıflandırılması için geliştirildi. Yüksek hassasiyetle çalışan sistemler, üretim süreçlerinde verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Makinelerimiz toz, taş ve diğer yabancı maddeleri ayıklayarak nihai ürünün kalitesini artırıyor. Özel yazılımlarımız sayesinde dünyanın farklı bölgelerindeki tesislerde yaşanacak aksaklıkları 7/24 uzaktan engelliyoruz. Bu teknolojiyle operasyon sürekliliğini koruyarak olası kayıpların önüne geçiyoruz” dedi.

Teknolojik yenilikler takipte

Daha fazla ihtiyaca hızlı şekilde cevap verebilmek için yurtiçi ve yurtdışında önemli kapasite artırım projelerinin yürütüldüğünü anlatan Fatih Akyürek, “Mevcut tesislerimizi modernize ediyor ve üretim kapasitemizi artırmak için yeni ekipman yatırımları yapıyoruz. Özellikle Avrupa ve Orta Doğu pazarlarında yeni tesis yatırımları ve teknolojik yeniliklerle operasyonel verimliliğimizi artırmayı hedefliyoruz.

Üretim süreçlerimizi daha verimli hale getirmek için otomasyon ve dijitalleşme projelerine öncelik veriyoruz. Bu yatırımlar hem mevcut pazarlarımızdaki etkinliğimizi artırmamızı hem de yeni pazarlara daha güçlü bir şekilde girmemizi sağlayacak” diye konuştu.

Makineler talebe göre güncellenebiliyor

Son dönemde yapraklı ürün işleme makineleriyle rakipleri karşısında önemli bir avantaj yakaladıklarının altını çizen Fatih Akyürek, “Esnek üretim yapımız sayesinde, makinelerimizi müşterilerimizin özel ihtiyaçlarına göre özelleştirebiliyoruz. Satış sonrası sunduğumuz teknik destek, bakım ve yedek parça hizmetlerimizle tesislerin sürekli çalışmasını sağlıyoruz. Kapsamlı hizmet anlayışı ve inovasyona dayalı çalışma prensibimiz, markamızı güvenilir ve tercih edilir hale getiriyor. Tüm bu çalışmaları kurucumuz Ahmet Akyürek’in tecrübesi ve liderliğiyle sürdürüyoruz. Deneyimi ve bilgi birikimiyle şirket vizyonumuzu belirleyen Ahmet Akyürek, yenilikçi yaklaşımlarıyla uluslararası başarıya ulaşmamızı sağlıyor” ifadelerini kullandı.

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