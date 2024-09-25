GTO Başkanı Aslantaş, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile Ankara’da buluştu

EKONOMİ / KOCAELİ

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ev sahipliğinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın katılımıyla TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu’nda gerçekleşen toplantıda, Türkiye İş Kurumu ile TOBB arasında; “Nitelikli İş Gücü Yetiştirme Programı ve “Kadın İstihdam İş Birliği” protokolleri imzalandı.

İmzalanan Protokoller ile aktif iş gücü programları kapsamında, işletmelerin ihtiyaç duyduğu iş gücü taleplerinin oda ve borsalarda toplanması, ihtiyaçlara uygun eğitim programlarının hazırlanması amaçlanırken aynı zamanda Aday Havuz Sistemi ile artık işverenlerin İŞKUR'a kayıtlı iş arayanlara ulaşabilmeleri, onlara sistem üzerinden mesaj gönderebilmeleri ve davet edebilmelerine imkân tanıyacak sistemin hayata geçmesi planlanıyor.

Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Aslantaş, “Üyelerden gelen talep ve önerileri, bölge ve oda üyelerine fayda sağlayacak çalışmaları, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na gerçekleştirdiğimiz görüşmede aktardım. Bölgeye kazandırılacak olan, Gebze Ticaret Odası Mesleki Eğitim ve Atölye Binası’nın temel atma törenine Birlik Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu davet ettim” ifadelerini kullandı.