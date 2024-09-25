  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. İsviçre’de intihar kapsülü alarmı: 4 kişi gözaltına alındı
Takip Et

İsviçre’de intihar kapsülü alarmı: 4 kişi gözaltına alındı

İsviçre’de kullanıcısının intihar etmesine olanak sağlayan kapsül görünümlü bir cihazın ilk kez kullanılmasının ardından polis, 4 kişiyi gözaltına aldı.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İsviçre’de intihar kapsülü alarmı: 4 kişi gözaltına alındı
Takip Et

İsviçre’nin kuzeyinde, Almanya sınırındaki Schaffhausen kantonunda kullanıcısının intihar etmesine olanak sağlayan kapsül görünümlü bir cihaz ilk kez kullanıldı.

Polis tarafından yapılan açıklamada, savcıların “intihara teşvik ve yardım etme” suçundan bir dizi şüpheli hakkında soruşturma başlattığı kaydedildi. Polis, “intihar kapsülü” kullanımıyla gerçekleşen yardımlı intihar vakasının dün Schaffhausen kantonundaki Merishausen belediyesinde bir orman kulübesinde gerçekleştiğini duyurdu.

3D yazıcıyla üretilen ve daha önce hiç kullanılmayan “Sarco” isimli intihar kapsülü, içerisinde oturan kişinin bir düğmeye basmasıyla birlikte havaya nitrojen gazı salmaya başlıyor. Bu şekilde havadaki oksijenin ölümcül seviyelere düşmesiyle birlikte kapsülde oturan kullanıcı, bilincini kaybederek birkaç dakika içerisinde boğularak ölüyor.

Tüm psikiyatrik değerlendirmelerden geçti

İntihar kapsülü girişiminin arkasındaki grup olan The Last Resort adlı kuruluşun sözcüsü, kapsülü kullanan kişinin bağışıklık sisteminin ciddi bir şekilde zayıflamasından muzdarip 64 yaşında ABD’li bir kadın olduğunu açıkladı.

“Ölümün bir insan hakkı” olduğunu savunan İsviçre merkezli kuruluşun sözcüsü, polis tarafından tutuklananların The Last Resort Başkan Yardımcısı Florian Willet, bir Hollandalı gazeteci ve iki İsviçreli olduğunu duyurdu. Hollanda’da yayın yapan Volkskrant gazetesi de İsviçre polisinin Sarco cihazı kullanılırken fotoğraf almak isteyen fotoğrafçılarından birinin gözaltına alındığını duyurdu.

The Last Resort kuruluşunun sözcüsü, ABD’li kadın intihar kapsülünü kullandığında yanında bulunan tek kişinin Willet olduğunu söyledi. Sözcü, Amerikalı kadının hayatına son vermeden önce tüm psikiyatrik değerlendirmelerden de geçtiğini belirtti.

The Last Resort adlı kuruluştan yayınlanan açıklamada, ise Willet’in ABD’li kadının ölümünün “huzurlu, hızlı ve onurlu” bir şekilde olduğunu kaydeden ifadelerine yer verildi.

Sarco, 1990’lı yıllardan bu yana uzman desteğiyle intihar konusundaki çalışmalarıyla ünlü Avusturyalı eski hekim Philip Nitschke tarafından geliştirildi. Cihazın 3D yazıcı ile üretilebilmesi, cihazın çocuklar ve akıl sağlığı yerinde olmayanlar tarafından kullanılabilmesine ilişkin endişelere neden oluyor.

Emeklilik sisteminde köklü değişiklik yolda... Devlet katkısıyla ikinci emekli maaşı alınabilecekEmeklilik sisteminde köklü değişiklik yolda... Devlet katkısıyla ikinci emekli maaşı alınabilecekEkonomi
Vatandaşlar ATM'lerden para çekemiyor... 'Bankalar bilinçli olarak izin vermiyor' iddiası büyüyorVatandaşlar ATM'lerden para çekemiyor... 'Bankalar bilinçli olarak izin vermiyor' iddiası büyüyorEkonomi
25 Eylül güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...25 Eylül güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...Ekonomi
Emekli promosyon ödemeleri güncellendi: İşte banka banka güncel rakamlar...Emekli promosyon ödemeleri güncellendi: İşte banka banka güncel rakamlar...Ekonomi

 

Dünya
İtalya Başbakanı Meloni: Lübnan'da geniş çaplı bir savaş hiç kimseye fayda getirmeyecek
İtalya Başbakanı Meloni: Lübnan'da geniş çaplı bir savaş hiç kimseye fayda getirmeyecek
Almanya Köln'de 10 günde 3'üncü patlama! Bina sakinleri tahliye edildi
Almanya Köln'de 10 günde 3'üncü patlama! Bina sakinleri tahliye edildi
Trump'tan 'tehdit' iddiası: İran daha önce de bazı hamleler yaptı ama olmadı, tekrar deneyecekler
Trump'tan 'tehdit' iddiası: İran daha önce de bazı hamleler yaptı ama olmadı, tekrar deneyecekler
İsrail'den Lübnan’da yerinden edilenlere uyarı: Evlerinize geri dönmeyin
İsrail'den Lübnan’da yerinden edilenlere uyarı: Evlerinize geri dönmeyin
İngiltere, Lübnan'daki vatandaşlarının olası tahliyesi için Kıbrıs'a asker konuşlandırıyor
İngiltere, Lübnan'daki vatandaşlarının olası tahliyesi için Kıbrıs'a asker konuşlandırıyor
Macron: Her zaman Lübnan'ın yanında olduk
Macron: Her zaman Lübnan'ın yanında olduk