İTB Başkanı Kestelli: İzmir’in geleceği için iş birliğine ihtiyacımız var

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

İzmir’in değerinin yeterince bilinmediğine dikkat çeken İTB Başkanı Işınsu Kestelli, “İzmir, hepimizin göz bebeği ama bu kentin değerini yeterince biliyor muyuz ya da onu hak ettiği noktaya taşıyabildik mi diye soracak olursak, bu sorulara yürekten bir evet diyebilmemiz de pek mümkün değil. Bir ucunda Bergama, diğer ucunda muhteşem Efes Antik Kenti'ne sahip olan, kıyı şeridi uzunluğu 464 kilometreyi bulan, yılda 300 gün güneş alan, denizi, termal kaynakları, üzümü, inciri, zeytini, enginarı ve kendine has lezzetli otları ile herkesi büyüleyen İzmir’e bu yılın ilk 7 ayında gelen turist sayısı 913 bin 699 kişi. Bu sayı, aynı dönemde Antalya veya İstanbul’u ziyaret edenlerin 13’te 1’inden az” diye konuştu.

Dünyada turist çeken yerler ve festivallere dair de bilgi veren Kestelli, “İlki 2013 yılında, sadece 300 kişinin katılımıyla düzenlenen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu küresel ölçekte öylesine büyük bir ses getirdi ki, 19 Eylül 2023’te dünyanın 200’den fazla şehrinde eş zamanlı olarak yapıldı. Ancak bu etkinlik 2024’te düzenlenmedi. Oysa bunu İzmir’i bir çekim merkezi haline getirmek için kullanabilirdik ama yapamadık. Konuştuğumuz ama yapamadığımız çok fazla şey var maalesef” dedi.

Turizm alanındaki bu örnekleri saymasının nedeni derdini çok daha rahat anlatabilmek olduğunu dillendiren Kestelli, “Tarımdan sağlığa, eğitimden müzeciliğe kadar pek çok alanda benzer örnekler bulmak mümkün. Bugün hep birlikte yapmamız gereken ise İzmir için bir fark yaratmanın yollarını aramak. Elbette ki bu sadece yerel yönetimlere düşen bir sorumluluk değil. Başta Turizm Bakanlığı olmak üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, meslek odalarının, sivil toplum kuruluşlarının da ellerini taşın altına koyması gerekiyor. Zaman hızla geçiyor. Düşünmeye, sınırlarımızı zorlamaya, hayallerimizi geniş tutmaya mecburuz. İzmir bunu hak ediyor” ifadelerini kullandı.