Silvio Berlusconi kimdir?

Silvio Berlusconi İtalya'da 1994-2011 yılları arasında üç dönem Başbakanlık yaptı. İtalyan iş adamı, medya patronu ve siyasetçidir.



29 Eylül 1936'da İtalya'da doğmuştur. Mediaset adlı bir medya şirketinin kurucusu, ayrıca İtalya'da yayın yapan üç büyük televizyon kanalının sahibi olan Berlusconi, Forbes tarafından dünyanın en zengin insanlarından biri olarak gösterildi.

Siyasete ilk kez 1994 yılında girdi, merkez sağ politika izleyen ve İtalyan toplumunda geniş bir destek kazanan bir siyasetçi oldu. siyasi kariyeri boyunca birçok tartışma ve yolsuzluk skandallarıyla gündeme geldi.



2013 yılında bir mahkeme kararıyla siyasetten yasaklandı, 2018 yılında yasağın sona ermesinin siyasete geri döndü.

Silvio Berlusconi bir süredir hastanede zatürre ve lösemi tedavisi görüyordu. Silvio Berlusconi 86 yaşında hayata gözlerini yumdu.