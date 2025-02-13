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Şimdiye kadar gözlemlenen en yüksek enerjili ‘hayalet parçacık’ tespit edildi

Yapımı hala devam eden deniz tabanı KM3NeT dedektörü, daha önce tespit edilenlerden 20 kat daha güçlü bir nötrino tespit etti. Hayalet parçacık olarak adlandırılan nötrino 220 katrilyon elektron voltluk enerji taşıyor.

Haber Merkezi
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Şimdiye kadar gözlemlenen en yüksek enerjili ‘hayalet parçacık’ tespit edildi
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Parçacığın tespitini yapan Kilometreküp Nötrino Teleskobu (KM3NeT) Projesi'nin Sözcüsü Paschal Coyle, projenin internet sitesinden yapılan açıklamada, gözlemin Akdeniz'de bulunan nötrino teleskobu yardımıyla gerçekleştirildiğini duyurdu.

220 katrilyon elektron voltluk enerji taşıyor

Coyle, nötrino teleskobuyla şimdiye kadar gözlemlenen, "hayalet parçacık" olarak adlandırılan en yüksek enerjili atomaltı "nötrino" parçacığının 220 katrilyon elektron voltluk enerji taşıdığının altını çizdi.

KM3NeT yardımıyla yapılan tespit sayesinde evrende bu kadar yüksek enerjili "nötrinoların" var olduğuna dair "ilk kanıtın" ortaya çıktığını belirten Coyle, tespit edilen parçacığın "müon" tipi nötrino olduğunu aktardı.

Nötrinoların 'en gizemli' parçası

KM3NeT Projesi yetkililerinden Rosa Coniglione de nötrinoların "en gizemli" temel parçacıklardan olduğunu kaydederek, "(Nötrinoların) Elektrik yükleri yoktur, neredeyse hiç kütleleri yoktur ve madde ile sadece zayıf bir etkileşim içindedirler. Özel kozmik habercilerdir, bize enerjiyle ilgili olaylarda yer alan mekanizmalar hakkında eşsiz bilgiler verir ve evrenin en uzak noktalarını keşfetmemizi sağlarlar." ifadelerini kullandı.

Tespit edilen nötrino parçacığının kaynağı hakkında araştırmalar devam ediyor.

Tespit hakkındaki detaylı bulgular "Nature" dergisinde yayımlandı.

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