Sırbistan’da halk sokakta! Protestocular Belgrad sokaklarına indi

Belgrad'da yaşayanlar, ülkenin dört bir yanından Belgrad'a gelen ve çoğu üniversite öğrencisi olan protestocuları bayraklar sallayarak ve sloganlar atarak karşılamak için dışarı çıktı.

Cumartesi günkü protesto, Balkan ülkesinde aylardır devam eden ve Cumhurbaşkanı Alexander Vucic'in Sırbistan'da on yıldır sürdürdüğü iktidarına bugüne kadar en büyük meydan okumayı teşkil eden yolsuzluk karşıtı gösterilerin doruk noktası olarak görülüyor.

Sırp lider, mitingde herhangi bir olay yaşanması halinde tutuklama tehdidinde bulundu. Vucic destekçilerinin şehir merkezinde kamp kurması çatışma korkularını daha da körükledi.

Cumhurbaşkanı Alexander Vucic uyarıda bulundu

Vucic, kendisini iktidardan düşürmeyi amaçlayan protestoların arkasında Batılı istihbarat servislerinin olduğu iddialarını yineleyerek uyarılarda bulundu.

Vucic, "Şantajı kabul etmiyorum, baskıyı kabul etmeyeceğim. Ben Sırbistan'ın cumhurbaşkanıyım ve sokağın kuralları belirlemesine izin vermeyeceğim," dedi.

Tren istasyonunun çökmesi protestoları körükledi

Dört aydan fazla bir süre önce Sırbistan'ın kuzeyindeki Novi Grad tren istasyonunda beton çatının çökerek 15 kişinin ölümüne yol açmasının ardından başlayan yolsuzluk karşıtı harekete ülke çapında öğrenciler öncülük etti.

Muhalifler, bu felaketin sorumluluğunu Vucic hükümetindeki yolsuzluklara bağlıyor. Öğrenciler, öğretmenler, çiftçiler ve işçiler, 12 yıldır başbakan ya da devlet başkanı olarak iktidarda bulunan Vucic’e karşı geniş çaplı bir muhalefet hareketi oluşturdu.

Aralık ayında öğrenciler, tren istasyonu felaketine dair belgelerin açıklanmasını ve sorumluların hesap vermesini talep eden bir dizi talepte bulundu.

Yüzlerce kilometre yol kat eden binlerce öğrenci, Cumartesi günü düzenlenecek büyük gösteri için cuma akşamı Belgrad’a ulaştı. Gecenin ilerleyen saatlerinde ve cumartesi sabahına kadar süren olaylarda zaman zaman tansiyon yükseldi.

Polis aktivistleri gözaltına aldı

Perşembe günü hükümet yanlısı televizyon kanallarında, toplantılarına ait olduğu iddia edilen bir kaydın yayınlanmasından ardından polis altı muhalif aktivisti "anayasal düzene ve güvenliğe karşı eylem hazırlığında oldukları" şüphesiyle gözaltına aldı.

Vucic, "Sırp devleti barışı sağlamak için her şeyi yapacaktır," dedi. "Barışı bozanlar tutuklanacak ve ağır bir şekilde cezalandırılacaktır” dedi.