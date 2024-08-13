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Son Dakika: Hamas'tan İsrail'e roketli saldırı

Hamasın silahlı kanadı, İsrail'in başkenti Tel Aviv'i iki roketle hedef aldığını açıkladı.

Haber Merkezi
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Son Dakika: Hamas'tan İsrail'e roketli saldırı
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İsrail'in başkenti Tel Aviv'de patlama sesleri duyuldu. Reuters haber ajansı, Hamas'ın silahlı kanadının Tel Aviv'i iki roketle hedef aldığını duyurdu.

M90 roketle hedef aldı

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar tüm şiddetiyle devam ederken Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları, Tel Aviv ve çevresini iki adet M90 roketle hedef aldı. Roketlerin Tel Aviv açıklarındaki denize düştüğü belirtilirken Hamas'ın saldırının sorumluluğunu üstlenerek Tel Aviv'e iki roket fırlattıklarını açıkladı.

IDF'den açıklama 

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Gaza Şeridi'nden fırlatılan bir roket, merkezi İsrail kıyılarındaki denize düştü. IDF, ikinci roketin sınırı geçemeyip Gazze içinde düştüğünü belirtti. Hamas’ın bu saldırısının İsrail’e Mayıs ayından bu yana gerçekleştirilen ilk saldırı olduğu kaydedildi.

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