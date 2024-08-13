Starbucks CEO’yu kovdu, hisseleri uçtu

Starbucks, CEO'su Laxman Narasimhan'ı görevden aldı. Narasimhan'ın yerine Chipotle CEO'su Brian Niccol gelirken, Starbucks hisseleri yüzde 13'ten fazla artış gösterdi, Chipotle hisseleri yüzde 8 oranında düştü.

Yeni CEO Niccol, 9 Eylül'de göreve başlayacak.

Laxman Narasimhan'a veda

Mart 2023'te dev kahve zincirinin başına geçen Narasimhan, hem CEO’luktan hem de yönetim kurulundan ayrılıyor. Narasimhan’ın liderliğindeki kahve zinciri zor zamanlar geçirdi. Mağazalardaki küresel satışlar yüzde 3 düşerken, Kuzey Amerika pazarında da satışları yüzde 2 azaldı.

Narasimhan’ı yerine aday gösteren eski CEO Howard Schultz, mayıs ayında şirketin sorunları hakkında görüş bildiren ve tavsiyelerde bulunan bir mektup yazmış ve mektupta Narasimhan’ın ismini söylemese de onu işaret ettiği iddia edilmişti. Görevden alınmasının arkasındaki etkenlerden biri olarak gösterilen Howard Schultz'un mektubunda, memnuniyetsizliğini Narasimhan’ın liderliğini yerden yere vurarak, zincirin ABD operasyonlarının "şirketin itibar kaybının birincil nedeni" olduğu ifadeleri yer almıştı.

Narasimhan’ın görev süresi boyunca Starbucks hisseleri son gün hariç yüzde 21 düştü.

Narasimhan’ın ayrılışının derhal yürürlüğe girdiği belirtilirken, CFO Rachel Ruggeri, Niccol’un resmi olarak görevi devralacağı 9 Eylül’e kadar geçici CEO olarak görev yapacak.

Yeni CEO’dan beklenti büyük

Niccol, 2018 yılından bu yana Meksika restoranı Chipotle'da yönetici olarak görev yapıyordu. Starbucks, Niccol'ün sektörde yeni standartlar belirlediğini belirtirken, büyümeye önemli katkı sağlayarak görev süresince gelirleri yaklaşık yüzde 800 arttığına dikkat çekti.

Starbucks'ın bağımsız yönetim kurulu başkanı Mellody Hobson, CEO değişimine yönelik yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Brian, zengin bir deneyime sahip. Yönetim kurulumuz, onun şirketimiz, çalışanlarımız ve dünya genelinde hizmet verdiğimiz herkes için dönüştürücü bir lider olacağına inanıyor."

Chipotle’nin COO’su Scott Boatwright, burrito zincirinin geçici CEO’su olarak görev yapacak.