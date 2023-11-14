ABD'de Starbucks çalışanları greve gidiyor

Sendikalı Starbucks baristaları, şimdiye kadarki en büyük grevlerini gerçekleştirmeyi planlıyor. Çalışanlar, şirketi örgütlenme kararı alan Starbucks noktalarında çalışanlarla adil müzakere yapmayı reddetmekle suçluyor.

Starbucks çalışanları sendikası 16 Kasım'da sendika tarihinin en büyük grevine çıkmayı planlıyor. Çalışanlar dev şirketi örgütlenme kararı alan Starbucks noktalarında çalışanlarla adil müzakere yapmayı reddetmekle suçluyor.

Starbucks Workers United sendikasına göre yüzlerce işyerinde binlerce çalışan perşembe günü bir günlük iş bırakma eylemi yapacak.

Grev, Starbucks'ın tatil temalı yeniden kullanılabilir bardaklar dağıttığı popüler bir promosyon etkinliği olan şirketin Kırmızı Bardak Günü'ne denk getiriliyor.

Sendikadan Starbucks'a suçlama

Sendika, Starbucks'ın bu tür promosyonlar sırasında özellikle zahmetli olan personel ve zamanlama gibi konularda iyi niyetle müzakere etmeyi yasadışı bir şekilde reddettiğini söylüyor.

Starbucks ise gönderdiği bir e-postada adil bir şekilde müzakere etmeyi reddeden tarafın sendika olduğunu söyledi. İki taraf birçok mağazada, çalışanların video konferans yoluyla katılmalarına izin verilip verilmemesi de dahil olmak üzere toplantıların temel kuralları konusunda anlaşmazlığa düştü.

Pazartesi günü kahve zinciri, sendikanın sözleşme görüşmeleri için bir araya gelmeyi kabul etmesinin üzerinden aylar geçtiğini iddia ederken, sendika Starbucks'ın işçilerin haklarına yönelik yasadışı ihlalleri kabul etmedikleri sürece görüşmeyi reddettiğini iddia etti.

Starbucks'tan yapılan açıklamada, "Workers United'ın bu hafta ABD'deki mağazalarımızın küçük bir bölümünde bir günlük eylem yapacağını kamuoyuna duyurduğunun farkındayız." denildi.