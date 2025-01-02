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Suriye'de Esad rejimini öven eğitim müfredatı değiştiriliyor

Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesini ardından göreve gelen geçici Suriye yönetimi, eğitim müfredatında Esad rejimini öven unsurları çıkarmaya başladı.

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Suriye'de Esad rejimini öven eğitim müfredatı değiştiriliyor
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Suriye Haber Ajansının (SANA) haberine göre, Suriye'deki yeni yönetimin Eğitim Bakanı Nazir el-Kadri, okullarda uygulanan müfredatta yapılan değişikliklere ilişkin açıklamada bulundu.

Kadri, müfredattan devrik Esed rejimini öven içeriklerin çıkarılması talimatını verdiklerini belirterek, "Tüm ders kitaplarında rejim bayrağı yerine devrim bayrağı görsellerini kullandık." dedi.

Eğitim Bakanı Kadri, gerekli düzenlemeler yapılana kadar müfredatın mevcut haliyle kalacağını kaydederek, "Duyurulan değişiklikler ise yalnızca Esad rejiminin İslam Eğitimi müfredatında kullandığı bazı yanlış bilgilerin düzeltilmesiyle ilgilidir. Örneğin, bazı Kur’an ayetlerinin yanlış yorumlanması yerine, tüm eğitim seviyelerinde tefsir kitaplarında geçtiği şekilde doğru açıklamalarını esas aldık." ifadelerini kullandı.

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