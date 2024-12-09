Suriye'nin yeni başbakanı belli oldu: Kabineyi Muhammed el-Beşir kuracak

Suriye'de Beşar Esad rejiminin sona ermesiyle birlikte yeni bir dönem başladı. Ülkenin geçiş sürecini yönetmek üzere, mühendislik ve hukuk alanındaki uzmanlığıyla tanınan İdlib doğumlu Muhammed el-Beşir hükümetin başına getirildi. El-Beşir liderliğinde kurulacak yeni kabinenin, Suriye’nin yeniden inşası ve istikrarın sağlanması için kritik görevler üstleneceği ifade ediliyor.

Başbakan Muhammed El-Beşir kimdir?

Muhammed el-Beşir, 1983 yılında İdlib’in Cebel el-Zaviye bölgesinde doğdu. Halep Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Haberleşme Bölümü’nden 2007 yılında mezun oldu. Aynı zamanda İdlib Üniversitesi Şeriat ve Hukuk Fakültesi’nden de mezun olan el-Beşir, mühendislik alanındaki bilgi birikimiyle birlikte şeriat ve hukuk konularında da uzmanlaşmış bir isim.

Yeni Adalet Bakanı: Şeriat hükümlerini yerine getireceğiz

Suriye'de Şam'daki hükümeti yönetecek kadro da belli oldu. Suriye'nin yeni Adalet Bakanı Şadi el Veysi, Halep'te konuştu.

Şeriatı uygulayacağı söyleyen Veysi şunları sarf etti:

"Allah'ın Resulüne, güçsüzlerin güçlendiricisine ve ezilenlerin koruyucusuna. Hamd olsun bize sözünü doğrulayan Allah'a ve buradayız. Halep'te adliye, devrimci oğullarımızın ve mücahitlerin elinde. Hamdolsun tüm dünyaların Rabbi Allah'a, buraya başımız dik geldik. Şeriatın hükümlerini bu eşsiz şehirde kurmasını diliyorum. İnşaallah adliye şimdi kardeşlerimiz tarafından ele geçirilecek ve işlere ve tüm teslimatlara inşaallah devam edecek, Allah'ın izniyle"

Başbakan Muhammed el Beşir geçiş sürecine liderlik edecek ve yeni bir hükümet kuracak.