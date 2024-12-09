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Bakan Işıkhan, İŞKUR verilerini paylaştı: 1 milyon 302 bin 700 vatandaş işe yerleştirildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR aracılığıyla bu yıl ocak-kasım ayları arasında 1 milyon 302 bin 700 vatandaşın işe yerleştirilmesine aracılık ettiklerini açıkladı.

Haber Merkezi
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Bakan Işıkhan, İŞKUR verilerini paylaştı: 1 milyon 302 bin 700 vatandaş işe yerleştirildi
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Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından, İŞKUR'un, bu yıl ocak-kasım dönemindeki hizmetlerine ilişkin verileri içeren kasım ayı İstatistik Bülteni'ni paylaştı.

"2 milyon 406 bin 496 açık iş bulunmaktadır"

Işıkhan paylaşımında, "Yenilikçi ve istihdam odaklı politikalarımızın olumlu sonuçlarını almaya devam ediyoruz. 2024 yılı Ocak-Kasım ayları arasında 1 milyon 302 bin 700 vatandaşımızın işe yerleştirilmesine aracılık ettik. 2 milyon 852 bin 458 bireysel görüşme gerçekleştirdik. Ayrıca 2 milyon 406 bin 496 açık iş bulunmaktadır. İş arayan vatandaşlarımızın ve işverenlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." İfadelerini kullandı.

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