Kılıçdaroğlu'nun acı günü: Dünürü hayatını kaybetti

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kızı Azime Aslı Nadir'in eşi Ziraat Mühendisi Cenk Nadir'in babası Orhan Nadir, 82 yaşında yaşamını yitirdi.

Yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle vefat eden Orhan Nadir için Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Türbeli Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Öğlen kılınan cenaze namazıyla defnedilen Nadir'in acılı ailesine, Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu da destek oldu.

Nadir'in toprağa verilmesinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu, taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine Kemal ve Selvi Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, çok sayıda CHP'li ve Nadir ailesinin yakınları katıldı.