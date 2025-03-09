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Tel Aviv’de araç patladı! Suikast girişimi ihtimali

Tel Aviv’deki La Guardia Kavşağı’nda bir araçta meydana gelen patlama büyük paniğe yol açtı. Olayda 35 yaşındaki iki kişi yaralanırken, patlayan aracın Gush Dan’ın eski belediye başkanına ait olduğu tespit edildi.

Haber Merkezi
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Tel Aviv’de araç patladı! Suikast girişimi ihtimali
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İsrail’in Tel Aviv kentindeki La Guardia Kavşağı’nda meydana gelen patlamanın bir suikast girişimi olduğu belirlendi.

Olay, Pazar günü yerel saatle 16:40’ta gerçekleşti. Kavşak yakınlarında bir araçta patlama meydana geldiği ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve acil müdahale ekibi sevk edildi. Patlamada 35 yaşındaki iki kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun orta, diğerinin ise hafif olduğu bildirildi. Her iki yaralı da tedavi edilmek üzere Wolfson Hastanesi’ne kaldırıldı.

Suikast girişimi ihtimali

İlk incelemelerde olayın bir Hamas saldırısı olabileceği düşünülürken, patlayan aracın Gush Dan bölgesinin eski belediye başkanına ait olduğu belirlendi. İsrail medyası ise olayın bir suikast girişimi olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Polis harekete geçti

Tel Aviv polis departmanı, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Patlamanın meydana geldiği bölgedeki güvenlik kameraları incelenirken, olayın faillerinin kimliklerinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

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