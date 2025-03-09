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DEM Parti'nin AK Parti ve MHP görüşmesinde isimler netleşti

DEM Parti 10 Mart Pazartesi günü siyasi parti turuna çıkıyor. İlk ziyaret EMEP ve CHP'ye yapılacak. 17 Mart'ta ise AK Parti ve MHP ziyaret edilecek.

Haber Merkezi
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DEM Parti'nin AK Parti ve MHP görüşmesinde isimler netleşti
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"Terörsüz Türkiye" sürecinde görüşme trafiği devam ediyor. DEM Parti ilk ziyareti yarın (10 Mart) EMEP'e yapacak. O görüşme Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleşecek.

Eş genel başkanlar ile İmralı heyetinden isimlerin de yer alacağı heyet, aynı gün CHP Genel Merkezi'ne gidecek ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşecek.

DEVA, TİP, Saadet Partisi ve Yeniden Refah Partisi'ne ziyaret

Heyetin üçüncü ziyareti DEVA Partisi'ne olacak. Tura, çarşamba günü Türkiye İşçi Partisi ziyaretiyle devam edilecek.

Meclis'te gerçekleşecek görüşme sonrası heyet, Saadet Partisi Genel Merkezi'ne gidecek. DEM Parti heyeti Saadet Partisi yetkilileriyle görüşecek. Bir sonraki adres ise gelecek partisi olacak.

DEM Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre 15 Mart'ta Yeniden Refah Partisi ziyaret edilecek.

17 Mart'ta AK Parti ve MHP'ye ziyaret

Habertürk'ün haberine göre AK Parti ve MHP ziyaretleri ise 17 Mart'ta yapılacak.

AK Parti ve MHP ziyaretlerinin adresi Türkiye Büyük Millet Meclisi olacak. DEM parti heyeti, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Feti Yıldız ve Faruk Aksu ile görüşecek. AK Parti'den ise yine Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığındaki heyet ile görüşülmesi bekleniyor.

DEM Parti, sürecin kamuoyuna anlatılması noktasında çalışmalarına da hız verdi. 9-15 Mart tarihleri arasında 101 noktada halk toplantıları ve salon toplantıları yapılacak. İl ve ilçelerde, bölgenin ileri gelenleri, sivil toplum kuruluşları, aydınlar ve Alevi kanaat önderleriyle buluşmalar düzenlenecek.

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