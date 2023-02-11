Toyota'nın net kârı yüzde 18 düştü

Toyota, son bilanço verileri ile 2022 mali yılı beklentilerini açıkladı. Buna göre Nisan-Aralık 2022 dönemi net karı, geçen mali yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18 düşerek 1,9 trilyon yene (14,4 milyar dolar) geriledi.

Satış gelirlerinin yüzde 18 artışla 27,5 trilyon yene (209 milyar dolar) çıktığı 9 aylık dönemde işletme karı yüzde 17,1 düşüşle 2,1 trilyon yen (16 milyar dolar) oldu.

Bilanço verilerinde, ham madde maliyetlerinden yükselişi ile firmanın Rusya'dan çekilmesinin olumsuz etkilerinin hissedildiğine dikkat çekildi.

Japon firma, yarı iletken açığı dahil tedarik sorunları kaynaklı, Mart 2023'te sona erecek 2022 mali yılı küresel üretim hedefini 9,1 milyona düşürdü.

Toyota mali yıl satış gelirlerinin 36 trilyon yene (273 milyar dolar) erişmesini, net karının ise 2,36 trilyon yene (17,9 milyar dolar) ulaşmasını bekliyor.