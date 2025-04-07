Trump: Erdoğan'ı seviyorum, o da beni seviyor

ABD Başkanı Trump, "İran'la doğrudan görüşmeye başladık cumartesi devam edeceğiz" dedi.

Trump'ın açıklamasında şu ifadeler öne çıktı:

"İsrail'e Türkiye'yle problemleri varsa bunu çözebileceğimi söyledim. İran'la görüşmeler iyi gitmezse İran büyük bir tehlike altında olur. Gazze'de yaşayan Filistinliler farklı bir ülkelere gidebilir. Gazze'de bir özgürlük bölgesi oluşturabiliriz. Rusya'nın Ukrayna'yı sürekli vurmasından memnun değilim."

"Erdoğan'la harika bir ilişkimiz var"

"Erdoğan'la harika bir ilişkimiz var onu seviyorum o da beni seviyor, çok zeki, sağlam biri Suriye'de kimsenin yapamadığı bir şeyi yaptı. Türkiye ve lideriyle çok iyi bir ilişkimiz var. Herhangi bir sorun olacağını düşünmüyorum."

Ayrıntılar geliyor...