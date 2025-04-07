  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Trump: Erdoğan'ı seviyorum, o da beni seviyor
Takip Et

Trump: Erdoğan'ı seviyorum, o da beni seviyor

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili "Ben onu seviyorum o da beni sever" dedi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Trump: Erdoğan'ı seviyorum, o da beni seviyor
Takip Et

ABD Başkanı Trump, "İran'la doğrudan görüşmeye başladık cumartesi devam edeceğiz" dedi.

 

Trump'ın açıklamasında şu ifadeler öne çıktı:

"İsrail'e Türkiye'yle problemleri varsa bunu çözebileceğimi söyledim. İran'la görüşmeler iyi gitmezse İran büyük bir tehlike altında olur. Gazze'de yaşayan Filistinliler farklı bir ülkelere gidebilir. Gazze'de bir özgürlük bölgesi oluşturabiliriz. Rusya'nın Ukrayna'yı sürekli vurmasından memnun değilim."

 

"Erdoğan'la harika bir ilişkimiz var"

"Erdoğan'la harika bir ilişkimiz var onu seviyorum o da beni seviyor, çok zeki, sağlam biri Suriye'de kimsenin yapamadığı bir şeyi yaptı. Türkiye ve lideriyle çok iyi bir ilişkimiz var. Herhangi bir sorun olacağını düşünmüyorum."

Ayrıntılar geliyor...

Netanyahu: Türkiye ile çatışma istemiyoruzNetanyahu: Türkiye ile çatışma istemiyoruzDünya
Kriz kahini Roubini, Trump'ı uyardı: Beyni varsa vergilerden geri adım atar, eğer atmazsa...Kriz kahini Roubini, Trump'ı uyardı: Beyni varsa vergilerden geri adım atar, eğer atmazsa...Küresel Ekonomi

 

Dünya
Bakan Fidan: PKK silah bırakırsa bölge ülkeleri büyük istifade eder
Bakan Fidan: PKK silah bırakırsa bölge ülkeleri büyük istifade eder
Netanyahu: Türkiye ile çatışma istemiyoruz
Netanyahu: Türkiye ile çatışma istemiyoruz
Japonya Başbakanı Şigeru'dan tarife ve yatırım uyarısı
Japonya Başbakanı Şigeru'dan tarife ve yatırım uyarısı
Trump-Netanyahu ortak basın toplantısı iptal edildi
Trump-Netanyahu ortak basın toplantısı iptal edildi
Trump: Zayıf olma, aptal olma, panik yapma!
Trump: Zayıf olma, aptal olma, panik yapma!
Rusya'dan 'ateşkes' açıklaması! Putin'in şartını ortaya koydu
Rusya'dan 'ateşkes' açıklaması! Putin'in şartını ortaya koydu