Trump, Eğitim Bakanlığı’nı kapatmaya hazırlanıyor!

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Eğitim Bakanlığı’nı kapatmaya yönelik bir başkanlık kararnamesi çıkarmaya hazırlandığı bildirildi. Wall Street Journal’ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Trump’ın bu kararı bugün duyurabileceği belirtiliyor.

Cumhuriyetçileri eğitimi ticarileştirmekle eleştiriyor

Daha önce de bakanlığın kapatılması yönünde açıklamalar yapan Trump, ilk başkanlık döneminde bu hedefini gerçekleştirememiş ve Kongre’nin engeliyle karşılaşmıştı. Muhalefet, devletin eğitim finansmanını sürdürmesi gerektiğini savunurken, Cumhuriyetçileri eğitimi ticarileştirmekle eleştiriyor.

Eğitim Bakanlığı’nın kapatılması halinde, ABD genelinde on binlerce okul ve milyonlarca üniversite öğrencisine sağlanan devlet desteğinin olumsuz etkilenebileceği belirtiliyor.