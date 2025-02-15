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Trump, otomobil tarifeleri için nisan ayına işaret etti

ABD Başkanı Donald Trump, otomobil tarifelerinin 2 Nisan'da getirilebileceğini belirterek, çelik sektörünü gümrük vergileriyle kurtardıklarını savundu.

Haber Merkezi
AA
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Trump, otomobil tarifeleri için nisan ayına işaret etti
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ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te kararname imzalamasının ardından açıklamalarda bulundu.

Otomobil tarifelerinin zamanlamasına ilişkin Trump, 2 Nisan tarihine işaret etti.

Trump, 1 Nisan için bir plan yaptıklarını ancak "batıl inançları" olduğunu ifade ederek, "Dedim ki 2 Nisan yapalım. Sadece bir gün çok para tutuyor ama 2 Nisan'da yapacağız." diye konuştu.

İlk döneminde tarife koyarak çelik sektörünü kurtardığını öne süren Trump, bu sayede Çin'den yüz milyarlarca dolar değerinde gümrük vergisi aldıklarını kaydetti.

Trump, bunu yapmamış olsaydı ABD'nin bir tane bile çelik fabrikası kalmayacağını savunarak, ülkenin askeri ve diğer alanlarda çeliğe ihtiyaç duyduğuna dikkati çekti.

US Steel'i de kurtardıklarını anlatan Trump, "Şimdi bence çok karlı hale gelecek. Gümrük vergileri pek çok sektörü kurtaracak." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, US Steel'in yabancı bir şirkete satılmasına izin vermek istemediklerini vurgulayarak, şirketi satın almak isteyen Nippon Steel'in yatırımcı olacağını yineledi.

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