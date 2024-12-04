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Trump, Peter Navarro'yu ticaret ve üretimden sorumlu kıdemli danışmanı olarak seçti

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, eski danışmanı Peter Navarro'nun ticaret ve üretimden sorumlu kıdemli danışmanı olarak görev yapacağını duyurdu.

AA
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Trump, Peter Navarro'yu ticaret ve üretimden sorumlu kıdemli danışmanı olarak seçti
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Yeni dönem için oluşturacağı kabine ve çalışma ekibini şekillendirmeye devam eden Trump, kendine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Trump, "Derin devlet tarafından, ya da başka ne derseniz deyin, korkunç bir muameleye tabi tutulan Peter Navarro'nun ticaret ve üretimden sorumlu kıdemli danışmanım olarak görev yapacağını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Navarro ile ilk döneminde de çalıştığını anımsatan Trump, "NAFTA ve Kore-ABD Serbest Ticaret Anlaşması gibi adil olmayan ticaret anlaşmalarını yeniden müzakere etmeme yardımcı oldu, tarife ve ticaret eylemlerimin her birini hızlı bir şekilde gerçekleştirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Navarro'nun görevinin üretim, tarife ve ticaret gündemlerinin başarılı bir şekilde ilerletilmesine ve iletişiminin yapılmasına yardımcı olmak olacağını aktardı.

Trump'ın ilk döneminde de ticaret danışmanı olarak görev yapan Navarro, 6 Ocak 2021'de ABD Kongre Binası'na yapılan saldırıya ilişkin soruşturma yürüten Temsilciler Meclisi komitesinin celbine uymayı reddettiği için Kongre'ye saygısızlıktan suçlu bulunmuş ve 4 aylık hapis cezasına çarptırılmıştı.

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