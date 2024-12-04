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TCMB iki TL depo alım ihalesi açtı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 20 milyar ve 410 milyar liralık iki TL depo alım ihalesi açtığını duyurdu.

Haber Merkezi
AA
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TCMB iki TL depo alım ihalesi açtı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 11 Aralık vadeli 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde hem teklif hem de gerçekleşme tutarı 9 milyar lira oldu.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 49,99, maksimum faiz oranı ve ortalama faiz oranı yüzde 50 olarak ilan edildi.

Bankanın 5 Aralık vadeli 410 milyar liralık TL depo alım ihalesinde de teklif ve gerçekleşme tutarı 375 milyar 501 milyon lira oldu.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 49,98, maksimum faiz oranı ve ortalama faiz oranı ise yüzde 50 olarak gerçekleşti.

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