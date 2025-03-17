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Trump, Putin ile görüşeceği tarihi açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yarın telefon görüşmesi gerçekleştireceğini açıkladı.

Haber Merkezi
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Trump, Putin ile görüşeceği tarihi açıkladı
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ABD Başkanı Donald Trump, Florida'dan Washington'a gittiği uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Başkan Trump, "Salı gününe kadar açıklayacak bir şeyimiz olup olmadığını göreceğiz. Salı günü Başkan Putin ile konuşacağım. Hafta sonu pek çok çalışma yapıldı. Bu savaşı sona erdirip erdiremeyeceğimizi görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Trump, Putin ile "toprak" ve "enerji santralleri" hakkında konuşacaklarını da aktardı.

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