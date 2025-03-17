Trump-Putin görüşmesi öncesinde Rus rublesi ve Moskova Borsası değer kazandı

ABD ve Rusya arasındaki ilişkilere ilişkin olumlu adımlar Rusya piyasalarını hareketlendirdi.

Trump ve Putin’in telefonla görüşeceği haberlerinin ardından Rus rublesi ve Moskova Borsası değer kazandı.

Borsa, ağustos ayından beri ilk kez kritik seviyeyi geçti

Moskova Borsası yüzde 1,71 yükselişle 3.349 puanın üzerine çıkarken, dolar/ruble paritesi Ağustos 2024’ten bu yana ilk defa 84 seviyesinin altına indi.

Rus rublesi ve Moskova Borsası (MOEX), Rusya ile ABD arasında süren olumlu temaslarla değer kazanmaya devam ediyor.

MOEX açılışta yüzde 1,71 değer kazanarak 3.249 puanın üzerine çıkarken, dolar bazlı RTS endeksi de yüzde 1,71 artışla 1196 puanın üzerine yükseldi.

Rus rublesi dolar karşısında değer kazandı

Rus rublesi dolar karşısında yüzde 1,2 değer kazanırken, dolar/ruble paritesi Ağustos 2024’ten bu yana ilk defa 84 seviyesinin altına indi.

Gözler Trump-Putin görüşmesinde

ABD Başkanı Donald Trump, yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le telefon görüşmesi yapacağını söylerken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Ukrayna’da ateşkes konusuna olumlu yaklaştıklarını ifade etmişti.

Öte yandan, Batı basınında bazı şirketlerin de Rus pazarına dönüşüne ilişkin bazı adımların atıldığı öne sürülüyor.