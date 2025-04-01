Trump, Putin’e öfkeli: Rus petrolüne gümrük vergisi tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e “çok kızgın” olduğunu belirterek, Ukrayna’daki savaşı sona erdirmek için bir ateşkes sağlanmazsa Rus petrolüne ek gümrük tarifeleri uygulayacağını söyledi.

NBC’ye verdiği röportajda Trump, “Eğer Rusya ile Ukrayna’daki kan dökülmesini durdurma konusunda anlaşamazsak ve bunun Rusya’nın hatası olduğunu düşünürsem – ki olmayabilir ama öyle düşünürsem – Rusya’dan gelen tüm petrole ek vergiler koyacağım,” dedi. Trump, yüzde 25 oranında tarifelerin her an yürürlüğe girebileceğini belirterek, bu hafta Putin ile görüşmeyi planladığını ekledi.

Putin, Trump’ı kızdırdı

Al Cezire’nin haberine göre, Trump, Putin’in Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin meşruiyetini sorgulaması ve Ukrayna’da yeni bir yönetim olasılığını gündeme getirmesi üzerine öfkelendi.

Geçtiğimiz perşembe günü Putin, Ukrayna’da Birleşmiş Milletler denetiminde geçici bir yönetim kurulmasını önerdi. Ancak BM Genel Sekreteri Antonio Guterres bu teklifi hızla reddetti. Rus yetkililer, Zelenskiy’nin görev süresinin dolduğunu ve Ukrayna’da seçim yapılmadığını öne sürerek, onun meşruiyetini sorgulamaya devam etti.

Ukrayna anayasasına göre, sıkıyönetim altında seçim yapılamıyor. Bu nedenle, Rusya’nın üç yıl önce başlattığı işgalin ardından ülkede herhangi bir seçim düzenlenmedi.

Moskova’dan Trump’ın açıklamalarına dair henüz resmi bir yanıt gelmedi. Rusya, Batı’nın uyguladığı yaptırımları “yasa dışı” olarak nitelendirerek, bunların ekonomik üstünlük sağlamak amacıyla getirildiğini savunuyor.

Trump ateşkes için tarih verdi

Trump’ın bu açıklamaları, hafta sonu Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile yaptığı görüşmelerin ardından geldi. Stubb, Trump’a Rusya-Ukrayna ateşkesinin sağlanması için bir son tarih belirlenmesi gerektiğini söyleyerek, bunun 20 Nisan olmasını önerdi. Bu tarih, Trump’ın görevde üç ayını tamamlamış olacağı döneme denk geliyor.

Öte yandan, ABD yetkilileri Ukrayna’yı kritik maden kaynakları konusunda bir anlaşmayı kabul etmeye zorladığı iddia edilen bir belgeyi Kiev’e sundu. Belgeye göre ABD, Ukrayna’nın doğal kaynak gelirlerinin uzun yıllar boyunca Washington’a aktarılmasını talep ediyordu.

Zelenskiy, anlaşmanın içeriğini incelemek için Ukraynalı hukukçuların çalıştığını belirtti.

“NATO’ya asla üye olamayacak”

Trump ise Air Force One’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Zelenskiy’nin anlaşmadan geri adım atmaya çalıştığını iddia etti.

“Eğer bunu yaparsa başı büyük belaya girer, hem de çok büyük

” diyen Trump, “NATO’ya üye olmak istiyor ama asla üye olamayacağını kendisi de biliyor” ifadelerini kullandı.