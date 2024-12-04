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Trump, SEC Başkanlığına kripto para dostu Paul Atkins'i aday gösterdi

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanlığına kripto para dostu olarak bilinen Paul Atkins'i aday gösterdiğini duyurdu.

AA
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Trump, SEC Başkanlığına kripto para dostu Paul Atkins'i aday gösterdi
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Yeni dönemdeki çalışma ekibini oluşturmaya devam eden Trump, kendine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Trump, "Paul Atkins'in Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun bir sonraki başkanı olarak aday gösterildiğini açıklamaktan memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullandı.

Atkins'i "sağduyulu düzenlemeler konusunda kendini kanıtlamış bir lider" olarak tanımlayan Trump, "Yatırımcıların ihtiyaçlarına yanıt veren ve ekonomimizi dünyanın en iyisi haline getirecek sermayeyi sağlayan sağlam, yenilikçi sermaye piyasalarının vaadine inanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, ayrıca Atkins'in dijital varlıkların ve diğer yeniliklerin "Amerika'yı her zamankinden daha büyük yapmak" için hayati önem taşıdığının da farkında olduğunu vurguladı.

Risk yönetimi danışmanlığı şirketi Patomak Global Partners'ın Üst Yöneticisi (CEO) ve Kurucusu olan Atkins, 2002-2008 yıllarında SEC Komiseri olarak görev yapmıştı.

Atkins'in 2017'den beri Dijital Ticaret Odası Token İttifakı'nın Eş Başkanı olarak dijital varlıklar üzerinde çalıştığı ve incelemelerde bulunduğu kaydediliyor.

Atkins'in göreve başlayabilmesi için Senato'dan onay alması gerekiyor.

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