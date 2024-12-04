ABD'den 5 kişi ve 4 kuruluş hakkında yaptırım

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisinin, Rus elitleri adına yaptırımların önemli ölçüde delinmesini kolaylaştıran uluslararası ağ TGR Group'u hedef aldığı bildirildi.

Bu ağla ilişkili olan 5 kişi ve 4 kuruluşa yaptırım uygulandığı ifade edilen açıklamada, G7'nin dijital varlıkları kullanmak dahil olmak üzere uluslararası yaptırımların etkisinden kaçan veya bunları dengeleyen tarafları sorumlu tutma ve servetlerini artırmak ve aktarmak için dijital varlıkları kullanan yasa dışı aktörlere maliyet yükleme taahhüdünün sürdürüldüğü vurgulandı.

Açıklamada, bugün açıklanan yaptırımların, Birleşik Krallık ile Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki paydaşlarla yürütülen ortak çabanın sonucu olduğu ifade edildi.

"Haksız kazançlarını biriktirme, saklama ve transfer etme çabalarını engellemeye kararlıyız"

ABD Hazine Bakanlığı Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Hazine Müsteşarı Bradley Smith, konuya ilişkin değerlendirmesinde, şunları kaydetti:

"Rus elitleri TGR Grup aracılığıyla özellikle ABD doları destekli sabit kripto paralar olmak üzere dijital varlıkları kullanarak ABD ve uluslararası yaptırımlardan kaçınmaya çalıştı ve kendilerini ve Kremlin'i daha da zenginleştirdi. Müttefiklerimiz ve ortaklarımızla birlikte Rusya'nın dijital varlıkları veya diğer yasa dışı finansal planları kullanarak haksız kazançlarını biriktirme, saklama ve transfer etme çabalarını engellemeye kararlıyız."