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Trump'ın resmi portresi yayınlandı: Sabıka fotoğrafıyla neredeyse aynı

ABD'de Pazartesi günü yemin ederek başkanlık görevini devralacak olan Donald Trump'ın resmi portre fotoğrafı yayınlandı. Trump'ın portresinin 2023 yılında çekilen sabıka fotoğrafının neredeyse aynısı olduğu görüldü.

Haber Merkezi
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Trump'ın resmi portresi yayınlandı: Sabıka fotoğrafıyla neredeyse aynı
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Georgia eyaletinde 2020 başkanlık seçimlerinin sonuçlarını değiştirmeye çalışmakla suçlanan Trump, Fulton Hapishanesi'ne teslim olmuştu.

Donald Trump'ın teslim olduktan sonra çekilen sabıka fotoğrafı, kendisi de dahil, milyonlarca kişi tarafından paylaşılmış, Trump'a açılan davanın sembolü haline gelmişti.

Donald Trump'ın yeni başkanlık dönemi için yayınlanan resmi portresinin bu sabıka fotoğrafına benzerliği dikkat çekiyor

İlk döneminden çok farklı

Trump'ın bu fotoğrafının 2017'de ilk kez başkanlık görevine geldiğinde yayınlanan ve gülümserken çekilmiş fotoğrafıyla uzaktan yakından alakası yok.

NTV'de yer alan habere göre portrede kullanılan nispeten daha soğuk ve sert ışık seçimi de Trump'ın ikinci döneminin ilkinden farklı geçeceği şeklinde yorumlandı.

Donald Trump, sabıka fotoğrafı ortaya çıktığı dönemde çok konuşulmuştu. Trump, fotoğrafının çekilmesinden sonra siyah ve Latin Amerikalı seçmenlerden daha fazla destek gördüğünü öne sürmüştü.

Donald Trump, "Çektirdiğim sabıka fotoğrafı ortaya çıktığından beri, siyah ve Latin Amerikalı toplumlarından gelen destek fırladı" demişti.

Trump ne zaman göreve başlayacak?

Donald Trump, 20 Ocak'ta gerçekleşecek yemin töreninde ikinci kez ABD başkanlığı koltuğunu devralacak.

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