  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Trump’tan Erdoğan’a sandalye jesti: Daha önce 2 lidere de yapmıştı
Takip Et

Trump’tan Erdoğan’a sandalye jesti: Daha önce 2 lidere de yapmıştı

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde sandalyeyi çekerek jest yaptı. Trump daha önce aynı jesti 2 lidere daha yapmıştı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Trump’tan Erdoğan’a sandalye jesti: Daha önce 2 lidere de yapmıştı
Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi.

Beyaz Saray'daki 2 saat 20 dakika süren görüşmenin ardından Erdoğan, Beyaz Saray'dan ayrıldı.

Oval Ofis'teki baş başa görüşmenin ve heyetler arası öğle yemeğinin ardından ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıya kadar geçirdi.

Kapıda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir süre daha sohbet eden Trump, tokalaşmasının ardından aracına binen Erdoğan'ı el sallayarak uğurladı.

Trump’tan Erdoğan’a sandalye jesti: Daha önce 2 lidere de yapmıştı - Resim : 1

Başkan Trump, Beyaz Saray'daki görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oturması için sandalyesini çekti. 

Modi 

Başkan Trump, 14 Şubat'ta Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin sandalyesini çekmişti. 

Netanyahu

Başkanı Trump ve 7 Nisan 2025'teki görüşmede İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da sandalyesini çekmişti.  

ABD Büyükelçisi Barrack: Trump-Erdoğan görüşmesi tek kelimeyle destansıydıABD Büyükelçisi Barrack: Trump-Erdoğan görüşmesi tek kelimeyle destansıydıDünya

 

Trump’ın Erdoğan’a “Rus petrolünü alma” çıkışının nedeni ne?Trump’ın Erdoğan’a “Rus petrolünü alma” çıkışının nedeni ne?Dünya

 

Dünya
Trump'tan Türk heyetine: Çok zekiler, keşke bu kadar zeki olmasalardı
Trump'tan Türk heyetine: Çok zekiler, keşke bu kadar zeki olmasalardı
Litvanya’dan Türkiye’ye teşekkür
Litvanya’dan Türkiye’ye teşekkür
ABD Büyükelçisi Barrack: Trump-Erdoğan görüşmesi tek kelimeyle destansıydı
ABD Büyükelçisi Barrack: Trump-Erdoğan görüşmesi tek kelimeyle destansıydı
ABD Savunma Bakanı, dünyanın dört bir yanından amiral ve generalleri toplantıya çağırdı
ABD Savunma Bakanı, dünyanın dört bir yanından amiral ve generalleri toplantıya çağırdı
Trump’ın Erdoğan’a “Rus petrolünü alma” çıkışının nedeni ne?
Trump’ın Erdoğan’a “Rus petrolünü alma” çıkışının nedeni ne?
Beyaz Saray'dan Trump-Erdoğan paylaşımı
Beyaz Saray'dan Trump-Erdoğan paylaşımı