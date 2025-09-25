Trump’tan Erdoğan’a sandalye jesti: Daha önce 2 lidere de yapmıştı
ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde sandalyeyi çekerek jest yaptı. Trump daha önce aynı jesti 2 lidere daha yapmıştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi.
Beyaz Saray'daki 2 saat 20 dakika süren görüşmenin ardından Erdoğan, Beyaz Saray'dan ayrıldı.
Oval Ofis'teki baş başa görüşmenin ve heyetler arası öğle yemeğinin ardından ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıya kadar geçirdi.
Kapıda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir süre daha sohbet eden Trump, tokalaşmasının ardından aracına binen Erdoğan'ı el sallayarak uğurladı.
Başkan Trump, Beyaz Saray'daki görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oturması için sandalyesini çekti.
Modi
Başkan Trump, 14 Şubat'ta Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin sandalyesini çekmişti.
Netanyahu
Başkanı Trump ve 7 Nisan 2025'teki görüşmede İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da sandalyesini çekmişti.