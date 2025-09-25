Trump’ın Erdoğan’a “Rus petrolünü alma” çıkışının nedeni ne?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın davetiyle Beyaz Saray'a gitti. Erdoğan'ın Beyaz Saray'a ulaşmasının ardından iki lider Oval Ofis'te açıklamalarda bulundu. Trump'ın Oval Ofis'teki açıklamaları arasında en çok dikkat çekenlerden biri de Rus petrolünün alınmaması çağrısı oldu.

"Türkiye'nin Rusya'dan petrol alımını durdurmasını istiyorum"

Trump, Oval Ofis'te yaptığı açıklamada, “Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırılarını sürdürdüğü ve iki ülke arasında çatışmaların devam ettiği bu dönemde, Türkiye'nin Rusya'dan petrol alımını durdurmasını istiyorum” dedi; “Milyonlarca insan hayatını kaybetti, peki ne için? Ne için? Bu utanç verici.” diye ekledi.

"Tarafsız olmayı seviyor"

ABD Başkanı, Erdoğan'ı kastederek Rusya-Ukrayna savaşı konusunda “Şu anda çok tarafsız. Tarafsız olmayı seviyor. Ben de tarafsız olmayı seviyorum” dedi.

Trump, “Ama o, eğer müdahil olursa, yapabileceği en iyi şey Rusya'dan petrol ve gaz almamak olan biri.” ifadelerini kullandı.

Neden böyle bir çıkış yaptı?

Trump, Salı günü New York’ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada “Çin ve Hindistan, Rus petrolünü almaya devam ederek süren savaşın birincil finansörleridir ama maalesef NATO ülkeleri bile Rus enerjisini ve enerji ürünlerini büyük ölçüde kesmemiştir” demişti.

ABD Başkanı, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi konusunda baskı yapmak için Rus petrol alımının durdurulması çağrısında bulunuyor.

Sadece 3 NATO ülkesi Rus petrolü alıyor

Şu anda yalnızca üç NATO ülkesi Rus ham petrolünü ithal ediyor: Macaristan, Slovakya ve Türkiye. Bunların arasında en büyüğü Türkiye.

Türkiye, petrol ihtiyacının ne kadarını Rusya'dan karşılıyor?

2024 yılı verilerine göre, ülkenin toplam ham petrol ve petrol ürünleri ithalatının yaklaşık yüzde 65'i Rusya'dan.

Bu oran, ham petrol için daha yüksek seviyelerde -yaklaşık yüzde 70- seyrederken, rafine ürünler için yüzde 25-26 civarında.

2025'in ilk aylarında bu bağımlılık devam etti ve Rusya'dan ham petrol ithalatı aylık 1,64 milyon tona ulaşarak son 12 ayın zirvesini kaydetti.